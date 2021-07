全美50州新症不斷增加 佛州佔兩成

【KTSF 張麗月報導】

資料顯示,全美有超過3,400萬宗新型肺炎染疫確診個案,至今有超過60.8萬人死亡,全美50個州的新症個案不斷增加,但接種疫苗的比率就減慢,醫療專家指出,印度Delta變種病毒蔓延之際,在染疫、住院和死亡人數中,全部都是還未接種疫苗的人士,因此呼籲民眾盡快去打疫苗針,以得到額外的保護。

全美50個州的新症個案正不斷上升,尤其是還未接種疫苗的人最受威脅,醫療專家也表達關注。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci說:「底線是我們正處理可怕的Delta變種,極脆弱的是未接種人士,他們將要面對感染、住院和最終死亡,要清楚傳遞的訊息是,必須重申,這些疫苗繼續強力保護對抗沙士二型病毒,包括Delta變種。」

不僅個案上升,住院人數也飆升,特別是佛羅里達州,白宮抗疫官員說,單是過去一星期,4個州佔了所有新症四成以上,其中兩成在佛州出現。

佛州當局通知郵輪等公司,它們不能硬性規定乘客出示接種證明,挪威郵輪公司正控告佛州。

究竟需不需要戴口罩問題又再次惹來爭議,在加州,洛杉磯縣就規定,在室內要重新戴口罩,舊金山(三藩市)灣區也跟隨,建議無論是否已接種疫苗,700萬居民都應該在室內場所戴口罩。

內華達州拉斯維加斯所在的Clark縣也建議,所有人在室內要戴口罩。

