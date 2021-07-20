全美50州新症不斷增加 佛州佔兩成

【KTSF 張麗月報導】

資料顯示，全美有超過3,400萬宗新型肺炎染疫確診個案，至今有超過60.8萬人死亡，全美50個州的新症個案不斷增加，但接種疫苗的比率就減慢，醫療專家指出，印度Delta變種病毒蔓延之際，在染疫、住院和死亡人數中，全部都是還未接種疫苗的人士，因此呼籲民眾盡快去打疫苗針，以得到額外的保護。

全美50個州的新症個案正不斷上升，尤其是還未接種疫苗的人最受威脅，醫療專家也表達關注。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci說：「底線是我們正處理可怕的Delta變種，極脆弱的是未接種人士，他們將要面對感染、住院和最終死亡，要清楚傳遞的訊息是，必須重申，這些疫苗繼續強力保護對抗沙士二型病毒，包括Delta變種。」

不僅個案上升，住院人數也飆升，特別是佛羅里達州，白宮抗疫官員說，單是過去一星期，4個州佔了所有新症四成以上，其中兩成在佛州出現。

佛州當局通知郵輪等公司，它們不能硬性規定乘客出示接種證明，挪威郵輪公司正控告佛州。

究竟需不需要戴口罩問題又再次惹來爭議，在加州，洛杉磯縣就規定，在室內要重新戴口罩，舊金山（三藩市）灣區也跟隨，建議無論是否已接種疫苗，700萬居民都應該在室內場所戴口罩。

內華達州拉斯維加斯所在的Clark縣也建議，所有人在室內要戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。