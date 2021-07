舊金山華協中心兩棟可負擔房屋接受申請

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華協中心經營的兩棟可負擔房屋現正接受申請。

位於舊金山西增區Turk街871號的Parkview Terraces長者公寓,有8個單位接受申請,申請的住戶必須最少有一名家庭成員年滿55歲,出租單位有套房studio,以及一睡房單位兩種,月租由904元至1,268月不等,大廈有洗衣房、健身室以及圖書館。

收入限制方面,以兩人家庭為例,年收入不能超過53,300元,申請截止日期是8月3日下午5時,需上網http://housing.sfgov.org完成填寫申請表格,並在限期前提交申請表。

另外,華協中心位於Mission Bay的Crescent Cove可負擔房屋也接受申請,有套房、一睡房以及兩睡房單位,月租1,831元至1,953元,適合在職家庭。

大廈設有健身室、露天燒烤場地,以及鄰近海旁公園。

申請人年收入以四人家庭為例,不能超過109,620元,申請截止日期是本星期五7月23號。

以上兩個可負擔房屋物業分別有8個空置單位,當局會分別抽出500個申請人,然後選出符合資格的申請人,其餘申請者將列入輪候名單。

詳情可瀏覽:

Parkview Terraces

https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KHtIcUAL

Crescent Cove

https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000K9pniUAB

