林鄭回應移民潮 指香港前景非常好、是打拼最好時刻

香港行政長官林鄭月娥回應近日大批港人移民,說移民屬市民個人意願,但認為香港前景非常好,是打拼的最好時刻。另外對於區議員宣誓安排,她說法律研究接近尾聲,未來一年難以就200多個空缺補選。

說了再見,約定再見。離別的畫面近日在機場頻頻上演。林鄭月娥被問到有何說話向已經移民或打算移民的香港人講,她提到中央為香港訂立國安法、完善選舉制度,又有大灣區、十四五規劃等。

林鄭月娥說:「前景是非常好,所以我覺得這本身已是信心保證。對香港有歸屬感、願意在這裏打拼的人,現在就是最好時刻,但如果他們選擇移民是個人意願。」她又說香港每隔一段時間就有移民趨勢,對此特區政府沒有特定看法,只會堅守市民享有出入境自由。

除了離港潮,近日還有區議員離職潮,超過200個議席懸空。

林鄭月娥說:「法律的研究,以及如何進行宣誓的籌備已經接近尾聲。關於薪酬問題是否人性化處理,我相信這種問題只有一種方法處理,就是法律化的處理。究竟法律容許如何做就會如何做。」

部分區議會例如黃大仙及中西區只剩下三個區議員,雖然這屆區議會任期還有兩年半,林鄭月娥說要在特區政府任期內,即是2022年7月前舉行補選是幾乎不可能,因為未來十個月已有三場重要選舉。

