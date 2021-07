【有線新聞】

美國今年1月國會騷亂,其中一名示威者被判監8個月,是首宗相關判刑。

38歲的霍奇金斯在庭上道歉,指對當日行為感到羞愧,是愚蠢的決定。

霍奇金斯今年1月在家鄉佛羅里達州登上巴士前往國會山莊,參與支持時任總統特朗普的集會。

他當時帶著護目鏡、膠手套和繩,一度闖入參議院議事廳,阻撓確認大選結果程序,被控一項阻礙政府程序罪。

控方批評他有心挑起暴力,要求法院把他判監18個月。法官指騷亂是對美國民主的攻擊,但認為霍奇金斯並非主謀,沒傷害任何人或毀壞政府財物。判刑時沒以往的案例參考,要平衡當日情況和霍奇金斯所為,亦是以後相關案件的判刑參考。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。