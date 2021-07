【KTSF】

今年秋季學年開始,加州所有公立中小學,將會為所有學生提供免費午餐,不問家庭收入。

疫情之前,在加州只有符合家庭收入限制的學生才可以領取免費午餐,根據聯邦標準,一家四口年收入必須少於34,000元。

疫情期間,聯邦政府提供撥款,使各校區可以為所有中小學學生,甚至他們的兄弟姊妹提供免費食物。

現在加州將劃一提供學校免費午餐,不問學生家庭收入,由秋季學年開始,全州620萬名公校學生,可選擇是否食用學校的免費午餐。

目前,加州是全國唯一一個州分推行劃一的免費學校午餐計劃,經費來自州府預算,預料第一年的經費是5400萬元,再加上聯邦撥款,之後州府每個學年將支付6億5千萬元,為所有學生提供免費午餐。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。