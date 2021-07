【KTSF】

德州休斯頓一名聯邦法官,上週針對「童年來美者暫緩遣返計劃」,也就是DACA計畫,因違反行政程序法而裁定其不合法,華人權益促進會(CAA)周一發表聲明回應,認為這項裁決是殘酷無情的,充滿政治動機。

華促會移民權益項目經理吳雨泊表示,這項裁決是不道德,而且植根於反移民情緒,他呼籲拜登總統和國會必須迅速採取行動,與移民社區合作,通過全面移民改革,防止移民家庭的分離。

有關裁決認定DACA不合法,並指示國土安全部不得批准任何新的DACA申請。

至於已獲得DACA身份人士則不會受到影響,仍可以在文件到期後續期。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。