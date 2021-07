灣區華人律師協會分享碰到仇視事件該如何應對（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

碰到仇視事件或仇恨犯罪,民眾該如何應對?灣區華人律師協會邀請法界人士舉行座談,分享實用的法律知識。

灣區華人律師協會主席鄭巧晶周四傍晚邀請法界人士,探討針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪發生時有關的法律知識,聖塔克拉拉縣執法部門向華裔社區宣示,會和社區站在一起反對歧視和仇恨。

聖塔克拉拉縣警局副警長Ken Binder說:「很不幸的有需要舉辦這個活動,因為針對亞太裔社區的仇恨,但世上總是有邪惡的人,我們會竭盡所能保護你們,和社會上的其他人,並且要讓犯這類罪刑者負責。」

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen說:「我們社區正從某種頑疾中康復,此病並非新型肺炎,而是仇恨,最重要的是你們要知道,我和我的辦公室會強力警覺地站在你們這邊,幫助你們。」

在加州,如果是基於受害人的種族、膚色、宗教、民族、性別和性傾向等作為犯罪動機,將構成仇恨犯罪,不過現實生活中要檢控仇恨犯罪並非易事,尤其針對最普遍的言語辱,基於憲法第一修正案對言論自由的保護,在加州很難構成犯罪。

聖塔克拉拉縣副地檢官崔展業(Scott Tsui)說:「嫌犯的行動只是牽扯到用語言上來做一些侮辱,所謂的侮辱,那也許在加州這裡,也許沒有辦法成立所謂的仇恨犯罪,是在罵人沒有錯,然後罵得很不好聽,可是基本上在加州這裡,必須要有一個犯罪的行為,而且犯罪要行動上的超過語言上。」

但是也有例外情況,言語辱罵也可能觸犯加州法律。

崔展業說:「在這個語言上有帶到一個很明顯的,而且很現實性的一個威脅的話,你威脅到人家的安全的話,這個在加州是有一個罪名,你不可以威脅人家的安全。」

至於碰到仇恨和歧視的情況,警方則建議大家保持冷靜,心平氣和地收集證據,並且報警。

聖塔克拉拉縣警官李德侖(Darren Lee)說:「他們有時候說的壞話,你也想要發脾氣,因為你聽了這種話,有時候會很難過,可是最好的是不跟他們提,你就把它記下,把它記下來,這個人是說了甚麼話,他長得甚麼樣子,穿著甚麼衣服,然後你在哪。」

警方呼籲民眾切勿與對方對抗或發生肢體衝突,交由警方處理,而盡可能收集有關的證據,才能在日後幫助到案件的檢控。

想了解更多講座的內容,可以上網到灣區華人律師協會YouTube頻道,或點擊這個連結:https://youtu.be/noRcmNd_g4I

