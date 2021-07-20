灣區華人律師協會分享碰到仇視事件該如何應對（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

碰到仇視事件或仇恨犯罪，民眾該如何應對？灣區華人律師協會邀請法界人士舉行座談，分享實用的法律知識。

灣區華人律師協會主席鄭巧晶周四傍晚邀請法界人士，探討針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪發生時有關的法律知識，聖塔克拉拉縣執法部門向華裔社區宣示，會和社區站在一起反對歧視和仇恨。

聖塔克拉拉縣警局副警長Ken Binder說：「很不幸的有需要舉辦這個活動，因為針對亞太裔社區的仇恨，但世上總是有邪惡的人，我們會竭盡所能保護你們，和社會上的其他人，並且要讓犯這類罪刑者負責。」

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen說：「我們社區正從某種頑疾中康復，此病並非新型肺炎，而是仇恨，最重要的是你們要知道，我和我的辦公室會強力警覺地站在你們這邊，幫助你們。」

在加州，如果是基於受害人的種族、膚色、宗教、民族、性別和性傾向等作為犯罪動機，將構成仇恨犯罪，不過現實生活中要檢控仇恨犯罪並非易事，尤其針對最普遍的言語辱，基於憲法第一修正案對言論自由的保護，在加州很難構成犯罪。

聖塔克拉拉縣副地檢官崔展業（Scott Tsui）說：「嫌犯的行動只是牽扯到用語言上來做一些侮辱，所謂的侮辱，那也許在加州這裡，也許沒有辦法成立所謂的仇恨犯罪，是在罵人沒有錯，然後罵得很不好聽，可是基本上在加州這裡，必須要有一個犯罪的行為，而且犯罪要行動上的超過語言上。」

但是也有例外情況，言語辱罵也可能觸犯加州法律。

崔展業說：「在這個語言上有帶到一個很明顯的，而且很現實性的一個威脅的話，你威脅到人家的安全的話，這個在加州是有一個罪名，你不可以威脅人家的安全。」

至於碰到仇恨和歧視的情況，警方則建議大家保持冷靜，心平氣和地收集證據，並且報警。

聖塔克拉拉縣警官李德侖（Darren Lee）說：「他們有時候說的壞話，你也想要發脾氣，因為你聽了這種話，有時候會很難過，可是最好的是不跟他們提，你就把它記下，把它記下來，這個人是說了甚麼話，他長得甚麼樣子，穿著甚麼衣服，然後你在哪。」

警方呼籲民眾切勿與對方對抗或發生肢體衝突，交由警方處理，而盡可能收集有關的證據，才能在日後幫助到案件的檢控。

想了解更多講座的內容，可以上網到灣區華人律師協會YouTube頻道，或點擊這個連結：https://youtu.be/noRcmNd_g4I

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