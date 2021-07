影評：《Roadrunner》緬懷名廚Anthony Boudain 的一生

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

名廚Anthony Boudain,三年前離世。他的寫作和電視遊記,在流行文化中留下燦爛成績。

紐約風光一時的法國餐廳Les Halles。2000年,廚師Anthony Boudain 在一本傳記中,以詼諧和誠實的手筆,帶讀者透視餐廳廚房運作的少為人知的奧妙一面。小說的暢銷,也給當時44歲的Boudain 一個跨越到電視圈的機會,通過遊記和品嚐世界美食,來了解世界不同國家與文化。在這之前,Boudain 也沒有很多出國的機會,所以他對不同地方的文化和傳統美食的好奇和接受,也為他的知名度奠下基礎。當中也包括對亞洲的許多文化遺產著迷。

私生活的一段,Boudain 也公開曾染過毒癮的一段過去。家庭生活方面則有兩個前妻。在工作上認真、執著,也將他的事業推向一層又一層的高樓。2018年,61歲的時候,在法國一個郊外的酒店自盡,震驚全球。認識他的人在悲傷中,也透露Boudain 有極端的性格,對一樣事物有興趣,就會全力以赴執行,甚至到了沉迷的階段。和他有親密工作關係的友人也認為,事發前的幾年內,也似乎看得到一些亮起的紅燈。

正因為Boudain 也是著名的電視人物,珍貴鏡頭不少。其中有許多他比較年輕的畫面令人緬懷,而接近他離世的一些鏡頭,也看得出他的眼中的一絲痴迷。正當人們欣賞透過Boudain 走遍世界的時候,他的突然離世,至今還是令人百思不解。這其實也是這部紀錄片,最終還是無法解開的最大疑問。

《Roadrunner:A Film about Anthony Boudain》這個似乎熱愛生命的人物,對他的離世感到惋惜。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

