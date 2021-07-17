影評：《Roadrunner》緬懷名廚Anthony Boudain 的一生

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

名廚Anthony Boudain，三年前離世。他的寫作和電視遊記，在流行文化中留下燦爛成績。

紐約風光一時的法國餐廳Les Halles。2000年，廚師Anthony Boudain 在一本傳記中，以詼諧和誠實的手筆，帶讀者透視餐廳廚房運作的少為人知的奧妙一面。小說的暢銷，也給當時44歲的Boudain 一個跨越到電視圈的機會，通過遊記和品嚐世界美食，來了解世界不同國家與文化。在這之前，Boudain 也沒有很多出國的機會，所以他對不同地方的文化和傳統美食的好奇和接受，也為他的知名度奠下基礎。當中也包括對亞洲的許多文化遺產著迷。

私生活的一段，Boudain 也公開曾染過毒癮的一段過去。家庭生活方面則有兩個前妻。在工作上認真、執著，也將他的事業推向一層又一層的高樓。2018年，61歲的時候，在法國一個郊外的酒店自盡，震驚全球。認識他的人在悲傷中，也透露Boudain 有極端的性格，對一樣事物有興趣，就會全力以赴執行，甚至到了沉迷的階段。和他有親密工作關係的友人也認為，事發前的幾年內，也似乎看得到一些亮起的紅燈。

正因為Boudain 也是著名的電視人物，珍貴鏡頭不少。其中有許多他比較年輕的畫面令人緬懷，而接近他離世的一些鏡頭，也看得出他的眼中的一絲痴迷。正當人們欣賞透過Boudain 走遍世界的時候，他的突然離世，至今還是令人百思不解。這其實也是這部紀錄片，最終還是無法解開的最大疑問。

《Roadrunner：A Film about Anthony Boudain》這個似乎熱愛生命的人物，對他的離世感到惋惜。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁：https://www.focusfeatures.com/roadrunner

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“Roadrunner” Review: Insightful yet leaving questions unanswered

“Screening Room” reviews “Roadrunner: A Film about Anthony Boudain”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://www.focusfeatures.com/roadrunner

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