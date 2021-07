世衛譚德塞促查病毒源頭 呼籲中國提供疫情初期原始數據

【KTSF 黃侯彬報導】

世衛組織周四要求調查病毒源頭,呼籲中國增加透明度,提供疫情爆發初期的原始數據。

世衛總幹事譚德塞周四表示,向中國索要疫情原始資料受到阻礙,因此不能「過早地」排除病毒可能是從武漢實驗室洩漏。

譚德塞說:「曾過早催促,你知道的,特別是減少一個選項,比如實驗室(洩漏)論。」

他要求中國採取透明、開放與合作的態度,尤其要提供疫情早期的原始數據。

譚德塞說:「我們需要情報,直接的情報,有關那實驗室,在疫情爆發前後的情況,有全部的情報才能排除這點(涉及實驗室)。」

世衛專家組今年初到武漢實地視察後,3月時與中國共同發布報告,指病毒從實驗室洩漏「極不可能」。

雖然世衛的高級官員曾在內部指責中國衛生官員混淆視聽,但在整個疫情期間,譚德塞一再稱讚中國在處理疫情方面反應速度和透明度,此次譚德塞的態度轉變,備受外界關注。

近幾個月來,病毒來自實驗室,並可能與工程病毒有關的說法越來越受到重視,總統拜登還曾在5月時下令情報機構,以90日時間對此作出審查評估,但中國就反擊實驗室洩漏的說法是出於政治動機,要求繼續在其他國家調查病毒起源。

許多公共衛生專家對世衛組織3月發布的病毒源頭報告感到不滿,認為無論在政治影響力和調查能力上都有所欠缺。

德國衛生部長施潘周四就強調,中國在病毒溯源問題上不夠合作。

施潘說:「我們感謝中國政府在第一次任務中的合作,但這顯然還不夠,G7領導人呼籲做更多調查,我們完全支持這一點,因此呼籲中國加強合作查找這種病毒的起源。」

