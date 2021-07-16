世衛譚德塞促查病毒源頭 呼籲中國提供疫情初期原始數據

【KTSF 黃侯彬報導】

世衛組織周四要求調查病毒源頭，呼籲中國增加透明度，提供疫情爆發初期的原始數據。

世衛總幹事譚德塞周四表示，向中國索要疫情原始資料受到阻礙，因此不能「過早地」排除病毒可能是從武漢實驗室洩漏。

譚德塞說：「曾過早催促，你知道的，特別是減少一個選項，比如實驗室（洩漏）論。」

他要求中國採取透明、開放與合作的態度，尤其要提供疫情早期的原始數據。

譚德塞說：「我們需要情報，直接的情報，有關那實驗室，在疫情爆發前後的情況，有全部的情報才能排除這點（涉及實驗室）。」

世衛專家組今年初到武漢實地視察後，3月時與中國共同發布報告，指病毒從實驗室洩漏「極不可能」。

雖然世衛的高級官員曾在內部指責中國衛生官員混淆視聽，但在整個疫情期間，譚德塞一再稱讚中國在處理疫情方面反應速度和透明度，此次譚德塞的態度轉變，備受外界關注。

近幾個月來，病毒來自實驗室，並可能與工程病毒有關的說法越來越受到重視，總統拜登還曾在5月時下令情報機構，以90日時間對此作出審查評估，但中國就反擊實驗室洩漏的說法是出於政治動機，要求繼續在其他國家調查病毒起源。

許多公共衛生專家對世衛組織3月發布的病毒源頭報告感到不滿，認為無論在政治影響力和調查能力上都有所欠缺。

德國衛生部長施潘周四就強調，中國在病毒溯源問題上不夠合作。

施潘說：「我們感謝中國政府在第一次任務中的合作，但這顯然還不夠，G7領導人呼籲做更多調查，我們完全支持這一點，因此呼籲中國加強合作查找這種病毒的起源。」

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