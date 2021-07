【有線新聞】

美國制裁中聯辦全部7名副主任。

被新增至美方制裁名單的人士包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平、尹宗華,全部是中聯辦副主任。

財政部凍結他們在美國的資產,禁止美國個人及實體與他們交易。

財政部聲明指是根據《香港自治法》及延續上屆特朗普政府的行政命令,而作出上述制裁。

