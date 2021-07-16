全美6月零售銷售較去年升18%

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聯邦商務部最新數據顯示，全國整體零售銷售6月份意外上升0.6%，比一年前更上升18%，零售銷售的好景已經超越疫情之前的水平，經濟專家預期，第二季GDP將會加快。

數據也顯示，消費開支已經轉向服務業，好像旅遊和娛樂。

6月份的零售銷售大部份都是以產品為主，網上銷售就上升1.2%，主要是由Amazon的Prime Day所帶動。

其中車行的銷售，5月份下跌4.6%之後，6月份繼續跌2%，主要因為全球半導體晶片短缺，令汽車供應量減少。

服裝店的銷售就升2.6%，餐館和酒吧生意上升超過2%，按年就強力反彈，大幅飆升四成，但建築材料店銷售就下跌1.6%。

消費開支的年增長率在第一季是11.4%，預期第二季可能有兩位數字的增幅。

資料顯示，目前全美家庭累積的儲蓄起碼有2.5萬億元，經濟專家預期，雖然有20多個州提早停止發放政府的失業紓困現金，但由7月至12月期間，有部份家庭將會額外得到聯邦加碼的兒童稅務優惠現金，這些都可以刺激消費市道。

經濟專家預期，第三季GDP可望約有9%，今年全年GDP估計起碼有7%，將會是37年來最快的經濟增長，去年全年的經濟就收縮3.5%，是74年來最差的表現。

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