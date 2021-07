全美6月零售銷售較去年升18%

【KTSF】

聯邦商務部最新數據顯示,全國整體零售銷售6月份意外上升0.6%,比一年前更上升18%,零售銷售的好景已經超越疫情之前的水平,經濟專家預期,第二季GDP將會加快。

數據也顯示,消費開支已經轉向服務業,好像旅遊和娛樂。

6月份的零售銷售大部份都是以產品為主,網上銷售就上升1.2%,主要是由Amazon的Prime Day所帶動。

其中車行的銷售,5月份下跌4.6%之後,6月份繼續跌2%,主要因為全球半導體晶片短缺,令汽車供應量減少。

服裝店的銷售就升2.6%,餐館和酒吧生意上升超過2%,按年就強力反彈,大幅飆升四成,但建築材料店銷售就下跌1.6%。

消費開支的年增長率在第一季是11.4%,預期第二季可能有兩位數字的增幅。

資料顯示,目前全美家庭累積的儲蓄起碼有2.5萬億元,經濟專家預期,雖然有20多個州提早停止發放政府的失業紓困現金,但由7月至12月期間,有部份家庭將會額外得到聯邦加碼的兒童稅務優惠現金,這些都可以刺激消費市道。

經濟專家預期,第三季GDP可望約有9%,今年全年GDP估計起碼有7%,將會是37年來最快的經濟增長,去年全年的經濟就收縮3.5%,是74年來最差的表現。

