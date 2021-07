舊金山甜甜甜圈餅店被打劫 警方拘捕疑犯（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)警方本周拘捕一名男子,他涉嫌上月在南市場地區一間售賣甜甜圈的店舖打劫。

事發於6月14日,地點在5街300號路段一間甜甜圈餅店,一名男子步進店內,持槍向一名店員索款。

Commercial Robbery w/Gun SFPD – June 14th 2021 from San Francisco Police on Vimeo.

案發過程被監控攝錄機拍攝下來,警方調查後,確認疑犯是奧克蘭(屋崙)38歲男子Craig Avery Smith,警方周三在奧克蘭市Coliseum Way 4900號路段發現疑犯的行蹤,將他拘捕。

警方在拘捕過程中,起出疑犯懷疑在案中使用的手槍,該手槍並沒有登記號碼,疑犯目前仍被拘押,保釋金定為15萬元以上。

