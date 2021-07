舊金山新冠病例明顯攀升 住院者全部都未接種疫苗

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山近期的新冠肺炎新增病例明顯攀升,其中住院患者全部都是尚未接種疫苗的人士,而且平均年齡有所下降,印度Delta變種病毒會不會導致疫情捲土重來呢?

舊金山已有超過七成人士至少接種一劑疫苗,不過未接種疫苗的族群,卻可能成為疫情的破口,舊金山市7月7日新增案例高達42宗,比起7月1日的10宗明顯暴增,市府官員感到憂慮。

舊金山市長布里德說:「我們將會看到數據顯示出來,因為Delta變種病毒,我們會看到未接種疫苗族群高感染率,我們也預期至少會有250人死亡,而且不成比例的會發生在非洲裔和拉美裔。」

而在周四舉行的市府緊急應變中心華文媒體圓桌會上,舊金山華埠公共衛生局長白幹榮醫生表示,7月13日的新增確診案例為19人,他特別提到舊金山新增案例近期激增3.3倍,主要是非洲裔和拉美裔族群,而且住院的患者全部都是未接種疫苗的人士,年齡也有所下降,變種病毒是否會讓疫情捲土重來?白醫生強調,關鍵在於接種疫苗。

白醫生說:「如果你有接種疫苗的話,每一個人都基本上有一個盾牌,可以有保護性的,愈多人有這個盾牌的話,基本上這個病毒是不可以乘虛而入,乘虛而入這個就是一個虛字,如果我們還有這個虛位,有個空缺,讓這個Delta變種可以進到這個空缺的話,那麼這個數字就會攀升。」

此外,周四的圓桌會議也公布一項好消息,位於舊金山華埠每周三中午的檢測站服務,會延長服務到9月底。

另一方面,舊金山下個月新學期開學後,將全面恢復親身授課,衛生官員說明規定。

舊金山公共衛生局衛生官Susan Philip說:「我們不會規定在教室保持距離,但是有其他多層的保護,包括每一個人都要戴口罩,包括洗手和清潔衛生,還有跟過去相比改善學校通風。」

衛生官員強調,去年冬天疫情最嚴重時,舊金山聯合校區有4萬8千名學生到校上課,校內感染新冠肺炎的案例不到5宗,家長可以安心讓孩子回到學校上課。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。