加州政府向舊金山華埠撥款創辦亞太裔當代藝術平台（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州新的財政預算對舊金山(三藩市)華埠撥出2650萬元,創辦一個當代藝術平台,落成後將會是全加州第一個專注於亞太裔的現代藝術交流平台。

「廣場新天地」(Edge on the Square),這個名字的意思就是華埠花園角旁邊的一個新天地。

「廣場新天地」創辦董事兼項目統籌鄧式美(Mabel Teng)說:「我們的夢想就是通過這個「廣場新天地」,能有一個更強壯的亞裔聲音,來代表正義和公正發言。」

鄧式美強調,「廣場新天地」不是博物館,也不是展覽中心,而是一個當代藝術交流平台,將會有藝術展覽以及室內演出,目的是吸引年輕人和遊客到華埠。

新近成立的非牟利—組織華埠媒體和藝術協會,簡稱CMAC,看中這棟位於Grant Ave 800號的大樓,用來打造「廣場新天地」,現正與業主協商之中,雙方都盡最大誠意達成這宗交易。

這棟大樓坐落的地點包括Grant Ave、Clay街與林華耀街,面積龐大,加州眾議員丁右立(Phil Ting)是州眾議院預算委員會主席,成功爭取到2650萬元預算撥款,為華埠創造新一代的面貌。

丁右立說:「過百年以來,華埠是華裔和亞裔社區的樞紐,現在仍是文化和政治的匯聚地,這筆投資將會進一步鞏固這地位。」

華埠媒體和藝術協會同創辦人潘偉旋(Vincent Pan)說:「解決系統性種族歧視,我們正面對的偏見和歧視,解決方法是了解我們的歷史,解決方法是教育,還有傳媒和藝術。」

疫情嚴重打擊舊金山華埠經濟,今次是疫情以來最大筆投入支持華埠的撥款,這筆錢將用來購買和改建物業,以及未來的營運,預計「廣場新天地」將於2024年揭幕。

