加州政府向舊金山華埠撥款創辦亞太裔當代藝術平台（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

加州新的財政預算對舊金山（三藩市）華埠撥出2650萬元，創辦一個當代藝術平台，落成後將會是全加州第一個專注於亞太裔的現代藝術交流平台。

「廣場新天地」（Edge on the Square），這個名字的意思就是華埠花園角旁邊的一個新天地。

「廣場新天地」創辦董事兼項目統籌鄧式美（Mabel Teng）說：「我們的夢想就是通過這個「廣場新天地」，能有一個更強壯的亞裔聲音，來代表正義和公正發言。」

鄧式美強調，「廣場新天地」不是博物館，也不是展覽中心，而是一個當代藝術交流平台，將會有藝術展覽以及室內演出，目的是吸引年輕人和遊客到華埠。

新近成立的非牟利—組織華埠媒體和藝術協會，簡稱CMAC，看中這棟位於Grant Ave 800號的大樓，用來打造「廣場新天地」，現正與業主協商之中，雙方都盡最大誠意達成這宗交易。

這棟大樓坐落的地點包括Grant Ave、Clay街與林華耀街，面積龐大，加州眾議員丁右立（Phil Ting）是州眾議院預算委員會主席，成功爭取到2650萬元預算撥款，為華埠創造新一代的面貌。

丁右立說：「過百年以來，華埠是華裔和亞裔社區的樞紐，現在仍是文化和政治的匯聚地，這筆投資將會進一步鞏固這地位。」

華埠媒體和藝術協會同創辦人潘偉旋（Vincent Pan）說：「解決系統性種族歧視，我們正面對的偏見和歧視，解決方法是了解我們的歷史，解決方法是教育，還有傳媒和藝術。」

疫情嚴重打擊舊金山華埠經濟，今次是疫情以來最大筆投入支持華埠的撥款，這筆錢將用來購買和改建物業，以及未來的營運，預計「廣場新天地」將於2024年揭幕。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。