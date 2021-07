本台攝影師奧克蘭華埠採訪目擊賊匪搶劫華裔婦人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠周四光天化日下發生搶劫案,本台攝影師周五前往現場拍攝案發地點時,剛巧目擊另一宗搶劫華裔婦女的案件,其中一名匪徒還恐嚇本台的攝影師。

KTSF新聞攝影師Steve Winter說:「我聽到騷動的聲音,我看汽車旁邊的鏡子,看到有人想搶走兩個婦女的手袋。」

Winter周五中午前往奧克蘭9街夾Harrison街準備下車拍攝周四發生的搶劫案現場時,看到3個非洲裔男人在搶劫兩名華裔婦女。

Winter說:「最初覺得震驚,我第一反應就是想拍攝,拍攝案發過程,當時沒有想到匪徒會衝著我來。」

匪徒得手之後跑回到接應他們的汽車,我們攝影師的車就在他們的旁邊,其中一人衝向我們的攝影師.

Winter說:「其中一人越過接應的汽車,跑向我,我立刻關上車門和鎖門,他說你最好留在車裡,然後上了他們的車離去。」

Winter拍攝到涉案汽車離開,然後協助兩名受害人,並即時報警,警方幾分鐘後趕到現場。

位於案發現場旁邊的奧克蘭華人自理浸信會的閉路電視拍攝到案發過程,涉案匪徒總共有4人,其中3人搶劫,另外一個人開車,兩個女事主都受了傷。

女事主說:「(我對所發生的事覺得很遺憾),我的天哪,他們太瘋狂,我拿著我的手袋,他們就搶走,(他們割傷你的手指),是的,她需要縫針。」

女事主續道說:「(你哪裡受了傷?)我整個人仆倒在地上,我剛剛打完針從醫生那裡出來,他們搶了我的袋,把我推倒在地上,(這是你的女兒?)是的,(你在屋崙居住嗎?)我住在San Leandro。」

80多歲的華裔女事主表示,案發前她剛剛在附近診所打了針,匪徒搶走她和她女兒的手袋,裡面有手機、現金和證件,她女兒的手指割傷得很深,需要到醫院縫針,周四下午在這裡同一個地點,兩個非洲裔匪徒搶劫一個需要用拐杖的男人。

其中一名持槍的匪徒用槍柄毆打男事主,一名途人企圖阻止時,也被匪徒用槍柄擊打,未知周四和周五的搶劫案是否同一班匪徒所為。

不過周五現場的警員向本台攝影師展示一段錄影,是一輛涉及在Emeryville發生的襲擊案的涉案汽車,本台攝影師認得片段中的汽車,與周五匪徒開的汽車一樣,都是銀灰色,較為舊款的Lexus四門房車,沒有車牌,後面車窗染了顏色,周五幾個涉案匪徒都是非洲裔,身材瘦削,穿連帽衣,看不清楚樣貌。

本台訪問了一名的市民,案發前她已經留意到涉案汽車。

市民說:「我在那邊已經遇到他的車了,我看見那個車,我一看不對勁停在我旁邊,我趕緊往那邊跑,走到那邊去啦。」

目擊案發過程的Winter擔任新聞攝影師20多年,最近採訪不少針對亞裔的罪案,周五親身經歷,而且與匪徒近距離相遇。

Winter說:「很傷感,我會對受害人更有同理心,我知道這問題繼續存在,在亞裔社區和華埠,但我希望罪案可以停止。」

