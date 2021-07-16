東灣男子外出跑步後失聯 華裔妻子和朋友急尋

【KTSF 江良慧報導】

東灣一名男子上星期六外出跑步後失去聯絡至今，他的華裔妻子和一群朋友仍在尋找他的下落，不過警方已經停止搜尋。

失蹤男子是33歲的Philip Kreycik，他上周六從柏克萊家中出門跑步之後失去聯繫，當天他開車停在東灣公園在Pleasanton的山區跑步，他最後被人看到是上午11時，當天他原本要去Stockton接家人，但一直到下午兩點都沒有出現，妻子於是報警。

警方在Moller Ranch遠足徑起點找到他的車子和個人物品，當局投入數十名警力，以及上百個社區義工展開5天的搜尋，至今仍沒有結果。

搜尋行動已在稍早前結束，由於大規模的搜索過程中，完全沒有在步道發現任何蹤跡，警方也懷疑失蹤者是否停車之後發生其他的情況，但案件仍列為失蹤。

Kreycik和華裔妻子Jen Yao育有兩個年幼的孩子，由於失蹤當天的氣溫超過華氏100度，他又對當地不熟悉，家人、朋友和義工仍然沒有放棄希望，周五還是繼續在山區尋找他的下落，相信他還在等待外界救援，並在社交媒體上呼籲民眾協尋。

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