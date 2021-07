東灣男子外出跑步後失聯 華裔妻子和朋友急尋

【KTSF 江良慧報導】

東灣一名男子上星期六外出跑步後失去聯絡至今,他的華裔妻子和一群朋友仍在尋找他的下落,不過警方已經停止搜尋。

失蹤男子是33歲的Philip Kreycik,他上周六從柏克萊家中出門跑步之後失去聯繫,當天他開車停在東灣公園在Pleasanton的山區跑步,他最後被人看到是上午11時,當天他原本要去Stockton接家人,但一直到下午兩點都沒有出現,妻子於是報警。

警方在Moller Ranch遠足徑起點找到他的車子和個人物品,當局投入數十名警力,以及上百個社區義工展開5天的搜尋,至今仍沒有結果。

搜尋行動已在稍早前結束,由於大規模的搜索過程中,完全沒有在步道發現任何蹤跡,警方也懷疑失蹤者是否停車之後發生其他的情況,但案件仍列為失蹤。

Kreycik和華裔妻子Jen Yao育有兩個年幼的孩子,由於失蹤當天的氣溫超過華氏100度,他又對當地不熟悉,家人、朋友和義工仍然沒有放棄希望,周五還是繼續在山區尋找他的下落,相信他還在等待外界救援,並在社交媒體上呼籲民眾協尋。

