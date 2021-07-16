德州法官裁定DACA夢想生計劃屬非法

【KTSF 張麗月報導】

德州一名聯邦法官周五裁定，奧巴馬執政期間實施的DACA夢想生計劃是非法的，並且下令停止受理DACA計劃新的申請，但現有的申請人就不受影響。

德州聯邦地區法院法官Andrew Hanen因應德州及其他共和黨州份的要求，周五下令拜登政府停止審批DACA計劃新的申請，因為國會並未賦予行政部門有關DACA的權力，即是認為奧巴馬政府沒有合法權力，去給予無證兒童免受驅逐，以及無權簽發工作許可給無證移民。

但目前已登記入DACA計劃的申請人就不受影響，估計有超過61.6萬人仍然可以在美國工作，以及免受驅逐出境。

今次的裁決對DACA計劃的申請人和拜登政府是一個重大挫敗，也是DACA計劃實施9年來，聯邦法庭首次裁定DACA計劃不合法。

DACA計劃的申請人，必須是16歲以下跟隨父母來美，在2007年之前已經抵達美國，並且在美國求學，以及沒有重大刑事犯罪紀錄。

奧巴馬政府設立這個計劃，來保護這些自小來美的年輕無證移民免受驅逐出境，稱為夢想生計劃，並且建議提供渠道給他們入籍，但國會在2010年未能表決通過這個提議。

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