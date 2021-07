【有線新聞】

被槍擊的荷蘭知名記者德弗里斯,留醫9日後傷重不治。

德弗里斯的家人指他在摯親陪伴下離世,希望外界給予空間讓家人放下傷痛,又讚揚德弗里斯堅守「跪下就失去自由」的原則,為他感到驕傲。

荷蘭首相呂特發文哀悼,讚揚德弗里斯一直追尋真相,為公義發聲,形容他的死是最大的不公義。

64歲的德弗里斯專門揭露黑道的犯罪行為,亦在電視犯罪節目擔任評論員,受到社會廣泛好評,但亦屢次接獲恐嚇。

他上周在街頭遭槍擊重傷,3女名兇徒被捕。

