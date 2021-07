全美50州新型肺炎個案都在上升 接種率下降

【KTSF 江良慧報導】

全美50個州和首都華盛頓新型肺炎個案都在上升,當中有38個州與上星期相比,病例更上升一半,與此同時,疫苗接種率就繼續下降。

居住在阿肯色州小石城的Kim McGuinn是一名母親、祖母兼幼稚園教師,不過她沒有打新型肺炎疫苗。

McGuinn的女兒Noelle Collier說:「她堅信已經這麼久,她不會感染,直到她感染了。」

63歲的她最終染疫逝世。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「這正成為沒接種疫苗的流行病。」

CDC說,國內低接種率的地區,部分出現疫症爆發,再加上已經成為主流病毒的印度Delta變種,可能會有人因此死亡。

Walensky說:「我們最擔心的是,在未接種疫苗的人當中,我們將繼續看到可預防的病例、住院和令人遺憾的死亡。」

數據顯示,全國50個州,新型肺炎病例都在上升,對上一次已經是1月初,當時接種完整疫苗的人不夠100萬。

為了要推動更多人接種疫苗,拜登政府正致力打擊有關疫苗和病毒的假消息。

白宮抗疫小組統籌Jeff Zients說:「我們呼籲所有人,社交媒體平台、新聞機構,個別美國人停止這樣做。」

Kim Mcguinn的家人

就敦促其他人盡快接種疫苗

Collier說:「打疫苗,你就不大可能生病並要住院,這並非說你不會感染新型肺炎,我已接種完整疫苗,但還是感染新型肺炎,不過我痊癒了,這疫苗值得打。」

