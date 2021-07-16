全美50州新型肺炎個案都在上升 接種率下降

【KTSF 江良慧報導】

全美50個州和首都華盛頓新型肺炎個案都在上升，當中有38個州與上星期相比，病例更上升一半，與此同時，疫苗接種率就繼續下降。

居住在阿肯色州小石城的Kim McGuinn是一名母親、祖母兼幼稚園教師，不過她沒有打新型肺炎疫苗。

McGuinn的女兒Noelle Collier說：「她堅信已經這麼久，她不會感染，直到她感染了。」

63歲的她最終染疫逝世。

聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky說：「這正成為沒接種疫苗的流行病。」

CDC說，國內低接種率的地區，部分出現疫症爆發，再加上已經成為主流病毒的印度Delta變種，可能會有人因此死亡。

Walensky說：「我們最擔心的是，在未接種疫苗的人當中，我們將繼續看到可預防的病例、住院和令人遺憾的死亡。」

數據顯示，全國50個州，新型肺炎病例都在上升，對上一次已經是1月初，當時接種完整疫苗的人不夠100萬。

為了要推動更多人接種疫苗，拜登政府正致力打擊有關疫苗和病毒的假消息。

白宮抗疫小組統籌Jeff Zients說：「我們呼籲所有人，社交媒體平台、新聞機構，個別美國人停止這樣做。」

Kim Mcguinn的家人

就敦促其他人盡快接種疫苗

Collier說：「打疫苗，你就不大可能生病並要住院，這並非說你不會感染新型肺炎，我已接種完整疫苗，但還是感染新型肺炎，不過我痊癒了，這疫苗值得打。」

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