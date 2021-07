【KTSF】

隨著變種病毒導致加州的新型肺炎疫情升溫,聖馬刁縣縣議會主席David Canepa周四提出一個新建議,獎勵更多人接種疫苗。

Canepa已經致函給太平洋媒電公司(PG&E)以及加州衛生部,建議實施一項接種疫苗返饋券計畫(Vaccination Rebate Voucher Program),獎勵在計畫實施之後,接種疫苗的加州用戶可以獲得電費帳單100元的返饋金(rebate)。

Canepa表示,印度Delta變種病毒傳染性高,而且持續在社區內擴散,希望PG&E和其他公用事業能以帳單返饋的形式鼓勵更多人接種疫苗。

