醫務總監指疫苗及病毒假消息威脅國民健康

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎疫苗接種率在下降，新症和住院人數卻在上升，衛生專家把這歸咎傳染性高的印度Delta變種，以及有關疫苗和病毒的假消息，美國醫務總監更因此前所未有的發出公告。

美國醫務總監Vivek Murthy周四發出嚴厲警告，說有關新型肺炎的假消息，是對美國人健康的緊急威脅。

Murthy說：「我們要舉國對付假消息。」

醫務總監罕有現身記者發布會房間，發出措詞嚴厲，而且是史無前例的公告。

Murthy說：「醫務總監公告是留給緊急公共衛生威脅之用，我們今天生活的世界，假消息對我們國家的健康，構成即時和陰險的威脅。」

醫務總監引述研究指出，就算只是很短時間接觸假消息，也會令人接種疫苗的意願減低。

Murthy說：「我感到傷痛，當知道我們幾乎所有染疫死亡的本應可避免，我是以失去10名家人的身份這樣說。」

而大部分的假消息，都是在例如Facebook等社交網上流傳，但他就不願意表態，說這些平台是否要負責。

Murthy說：「還有很多很多事要做，我們不能再等他們採取更進取行動，因為人命攸關。」

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