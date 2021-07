醫務總監指疫苗及病毒假消息威脅國民健康

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎疫苗接種率在下降,新症和住院人數卻在上升,衛生專家把這歸咎傳染性高的印度Delta變種,以及有關疫苗和病毒的假消息,美國醫務總監更因此前所未有的發出公告。

美國醫務總監Vivek Murthy周四發出嚴厲警告,說有關新型肺炎的假消息,是對美國人健康的緊急威脅。

Murthy說:「我們要舉國對付假消息。」

醫務總監罕有現身記者發布會房間,發出措詞嚴厲,而且是史無前例的公告。

Murthy說:「醫務總監公告是留給緊急公共衛生威脅之用,我們今天生活的世界,假消息對我們國家的健康,構成即時和陰險的威脅。」

醫務總監引述研究指出,就算只是很短時間接觸假消息,也會令人接種疫苗的意願減低。

Murthy說:「我感到傷痛,當知道我們幾乎所有染疫死亡的本應可避免,我是以失去10名家人的身份這樣說。」

而大部分的假消息,都是在例如Facebook等社交網上流傳,但他就不願意表態,說這些平台是否要負責。

Murthy說:「還有很多很多事要做,我們不能再等他們採取更進取行動,因為人命攸關。」

