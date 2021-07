【KTSF】

華協中心周六舉行平園街頭嘉年華,舊金山(三藩市)華埠有一段街道會封路,駕駛人士要注意。

位於Pacific Ave中平園外面的一段街道,周六舉行街頭嘉年華派對,舊金山交通局指出,介乎Grant Ave和Stockton街的一段Pacific Ave,周六上午7時到下午5時會關閉,行經Pacific Ave的Muni 12號巴士線會受到影響。

負責管理平園的華協中心,周六早上11時到下午3時舉行嘉年華會,促進平園居民以及華埠不同族裔居民之間的交流,到時會有舞龍舞獅、表演,以及美食攤位。

華協中心表示,封路期間,只准救護車等緊急交通工具進入,以及會開放一條行車道,讓汽車進出停車場。

