Campbell市男子涉非法擁槍和發表種族歧視宣言被捕（視頻）

南灣Campbell市一名男子被逮捕,因為警方搜獲他有許多槍械和一份帶種族歧視的宣言,Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示,要是不及時發現,有可能會演變成另外一起槍擊事件。

警方表示,上週五半夜,Campbell市East Sunnyoaks Avenue一間車行,業主Farukh Mamedov接到行動檢測器的報告,閉路電視顯示,有人在店外的車輛中流蕩,畫面中的人,先是把一輛車的保護套掀起,然後似乎在找什麼東西的樣子,他隨著報警。

Campbell市警局發言人Ian White表示,該名男子隨後離開現場,但是警方後來找到他所開的貨車,將他截停。

截停他的警員說,該名男子冷靜回答警員的問題,但是警員卻也在乘客座位看到兩隻AR15型攻擊性步槍,槍上還裝有減低開槍聲音的消音器,還有一把手槍和防彈衣,還有裝有子彈的子彈匣。

警方表示,槍支都有經過非法改裝。

Rosen表示,報警的市民是個英雄,警方還搜出一個沒有炸藥的管炸彈,該名男子也還在子彈上寫上「殺警察」、「從死神給寡婦的」和「好的開始」這些字樣。

警方也還搜出一份有種族歧視的宣言,裡頭說憎恨非洲裔、拉美裔和猶太人,他要將這些社群除去,甚至說要到一間運動用品商店偽裝成一名職員,把在場的人綁起來。

被逮捕的是32歲的Wesley Charles Martines,他是Los Gatos市居民,他面對一系列的非法擁槍控罪,身上也帶有毒品,若被定罪會面對超過5年的監禁。

