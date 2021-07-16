Campbell市男子涉非法擁槍和發表種族歧視宣言被捕（視頻）

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南灣Campbell市一名男子被逮捕，因為警方搜獲他有許多槍械和一份帶種族歧視的宣言，Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示，要是不及時發現，有可能會演變成另外一起槍擊事件。

警方表示，上週五半夜，Campbell市East Sunnyoaks Avenue一間車行，業主Farukh Mamedov接到行動檢測器的報告，閉路電視顯示，有人在店外的車輛中流蕩，畫面中的人，先是把一輛車的保護套掀起，然後似乎在找什麼東西的樣子，他隨著報警。

Campbell市警局發言人Ian White表示，該名男子隨後離開現場，但是警方後來找到他所開的貨車，將他截停。

截停他的警員說，該名男子冷靜回答警員的問題，但是警員卻也在乘客座位看到兩隻AR15型攻擊性步槍，槍上還裝有減低開槍聲音的消音器，還有一把手槍和防彈衣，還有裝有子彈的子彈匣。

警方表示，槍支都有經過非法改裝。

Rosen表示，報警的市民是個英雄，警方還搜出一個沒有炸藥的管炸彈，該名男子也還在子彈上寫上「殺警察」、「從死神給寡婦的」和「好的開始」這些字樣。

警方也還搜出一份有種族歧視的宣言，裡頭說憎恨非洲裔、拉美裔和猶太人，他要將這些社群除去，甚至說要到一間運動用品商店偽裝成一名職員，把在場的人綁起來。

被逮捕的是32歲的Wesley Charles Martines，他是Los Gatos市居民，他面對一系列的非法擁槍控罪，身上也帶有毒品，若被定罪會面對超過5年的監禁。

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