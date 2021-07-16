加州北部再爆新山火 地點在Camp火場附近

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加州北部又爆新山火，地點就在加州史上最嚴重的火災Camp山火火場附近，此外，華盛頓州的山火僅一成受控。

周四凌晨，Dixie山火延燒至天堂鎮，2018年這裡曾被史上最大的Camp 山火「滅鎮」，當時造成85人死亡，當地人擔心歷史會重演。

加州林業和消防局消防員John Gaddie說：「說實話，當我昨天在調度中聽到Camp Creek Road時，我脖子上的汗毛都豎了起來，因為我們知道這地區的火災歷史。」

Dixie山火目前已經燒毀了羽毛河峽谷地區3.5平方英里的樹林，並延燒到鄰近的Plumas縣的國家森林。

國家跨部門消防中心說，Dixie山火的面積已經超過羅德島州，極端乾燥的條件和高溫，使野火更加難以撲滅。

當地政府警告火勢仍然失控，呼籲當地居民做好撤離準備。

同時，華盛頓州名為Red Apple的山火持續擴大至14平方英里，當局派出200名消防員參與滅火，但僅一成地區受控。

Wenatchee居民Ryan Los說：「火在山坡上迅速蔓延，它看起來像翻滾著火焰的海浪，有點難過的是，我不得不叫醒一個7、8歲的孩子，並告訴他們他們必須離開家。」

Wenatchee市的1,500多間房屋，以及果園、變電站受到威脅，當局已經通知他們疏散，警方就指正在調查起火原因。

同時，俄勒岡州南部的Bootleg山火已經威脅到加州北部地區的2,000間房屋，一對狼狽撤離的夫妻指，逃離時可以從車的後視鏡中看到樹木爆炸成火焰。

災民Dee McCarley說：「所以我們盡所能拿了東西，帶上了貓，火就在那裡，你可以聽到轟鳴聲，就像一列貨運火車，火焰向我們襲來，煙霧太可怕了，我們跳上車，然後疾馳而去。」

兩夫婦說，為了尋找失踪的貓，他們延誤了撤離的時間，當地治安部門不斷警告他們，他們再不疏散就會有生命危險。

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