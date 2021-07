加州北部再爆新山火 地點在Camp火場附近

【KTSF】

加州北部又爆新山火,地點就在加州史上最嚴重的火災Camp山火火場附近,此外,華盛頓州的山火僅一成受控。

周四凌晨,Dixie山火延燒至天堂鎮,2018年這裡曾被史上最大的Camp 山火「滅鎮」,當時造成85人死亡,當地人擔心歷史會重演。

加州林業和消防局消防員John Gaddie說:「說實話,當我昨天在調度中聽到Camp Creek Road時,我脖子上的汗毛都豎了起來,因為我們知道這地區的火災歷史。」

Dixie山火目前已經燒毀了羽毛河峽谷地區3.5平方英里的樹林,並延燒到鄰近的Plumas縣的國家森林。

國家跨部門消防中心說,Dixie山火的面積已經超過羅德島州,極端乾燥的條件和高溫,使野火更加難以撲滅。

當地政府警告火勢仍然失控,呼籲當地居民做好撤離準備。

同時,華盛頓州名為Red Apple的山火持續擴大至14平方英里,當局派出200名消防員參與滅火,但僅一成地區受控。

Wenatchee居民Ryan Los說:「火在山坡上迅速蔓延,它看起來像翻滾著火焰的海浪,有點難過的是,我不得不叫醒一個7、8歲的孩子,並告訴他們他們必須離開家。」

Wenatchee市的1,500多間房屋,以及果園、變電站受到威脅,當局已經通知他們疏散,警方就指正在調查起火原因。

同時,俄勒岡州南部的Bootleg山火已經威脅到加州北部地區的2,000間房屋,一對狼狽撤離的夫妻指,逃離時可以從車的後視鏡中看到樹木爆炸成火焰。

災民Dee McCarley說:「所以我們盡所能拿了東西,帶上了貓,火就在那裡,你可以聽到轟鳴聲,就像一列貨運火車,火焰向我們襲來,煙霧太可怕了,我們跳上車,然後疾馳而去。」

兩夫婦說,為了尋找失踪的貓,他們延誤了撤離的時間,當地治安部門不斷警告他們,他們再不疏散就會有生命危險。

