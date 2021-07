【KTSF】

加州州議會參眾兩會周四一致通過全國首個由州府撥款的保障收入派錢計劃,向合資格的懷孕婦女和新近脫離寄養計劃的年輕人每月派錢,並且不限制他們怎樣花這些錢,計劃涉及3500萬元。

地區政府和組織可以申請撥款,然後自行營運他們的派錢計劃,州的社會服務局將決定他們是否獲得撥款,地區官員也可以自行決定每月派錢的金額。

不過根據國內其他類似計劃,派錢一般是500元至1,000元,州政府希望把撥款投放在一些計劃,是可以幫助孕婦和剛脫離寄養服務的年輕人過渡到自立生活。

以往政府的現金援助計劃,都嚴厲限制錢只可以用在住和食方面,但周四最新通過的保障收入派錢計劃,卻是不會限制收錢的人怎樣花費這筆錢,目的是要減少他們面對貧窮的壓力,這些壓力可能會影響健康,和令他們難以找到工作。

