舊金山灣景區廚房合作社運用空置樓宇助小商戶創業（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

我們時常提到舊金山(三藩市)店舖空置問題,現在灣景區出現一個廚房合作社運用空置樓宇,幫助小商業創業者,實現創業的理想。

許賢晴和Kevin Gondo去年2月疫情開始時,在自己家裡開始經營,將天然食材發酵,製成調味品的生意。

Shared Cultures創辦人許賢晴(Eleana Hsu)說:「我們一開始用一個路邊拾回來的小酒櫃,每次只可以做4到5盤。」

Shared Cultures創辦人Kevin Gondo說:「小商業很難在舊金山找到舖位,價錢合理的,因此這廚房給予我們基本的需要,幫助我們成長。」

後來兩人找到這個位於灣景區的Bayview Makers Kitchen廚房合作社,與另外幾家製作食品的小商業共用這裡的大廚房,按使用廚房的時段付費,而不需要每月付定額的租金,讓他們可以用較低的成本,更大量地生產他們的醬油和味增產品。

許賢晴說:「這裡有碗碟架,洗碗碟的空間很大,還有櫃檯的空間,我們可以釀製食材,使用商業大雪櫃,在這裡我們可以一次處理40盤。」

胡麗娟(Anica Wu)來自香港,3年前愛上一種肉乾,激發她轉行切肉,探究各種肉類製品,今年她創辦肉乾生意,萬事起頭難,灣區又百物騰貴。

Bonjerk創辦人胡麗娟說:「租用廚房要付月租,不論你是否在使用,沒有彈性,有些人甚至沒有1500元去租用廚房,他們根本沒有固定的工作時間表。」

而在Bayview Makers Kitchen這裡,她找到一個理想的營商環境。

胡麗娟說:「在這裡我可以自己安排工作時間,我可以每星期才來一次,沒有問題,很有彈性,所有創業者都需要的。」

胡麗娟計劃購買一個更大脫水機器用來做肉乾,她說會讓其他商家使用,因為她珍惜互相扶持的關係。

這裡本來是一個空置舖位,業主Mercy Housing以低價租給灣景區一個非牟利組織,市府撥款裝修之後,成為創業者共用的小天地。

舊金山市參事第10區華頌善(Shamann Walton)說:「店舖空置在三街仍是個問題,我們設法讓小商戶起碼有經營的空間,租出這空間讓社區經濟蓬勃起來,如果行得通,希望推廣至全市。」

華頌善表示,這是當地商家合作的成果,他希望創業者在這裡互相幫助,彼此啟發,並將這模式推廣至市內更多地區。

