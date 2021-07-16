舊金山灣景區廚房合作社運用空置樓宇助小商戶創業（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

我們時常提到舊金山（三藩市）店舖空置問題，現在灣景區出現一個廚房合作社運用空置樓宇，幫助小商業創業者，實現創業的理想。

許賢晴和Kevin Gondo去年2月疫情開始時，在自己家裡開始經營，將天然食材發酵，製成調味品的生意。

Shared Cultures創辦人許賢晴（Eleana Hsu）說：「我們一開始用一個路邊拾回來的小酒櫃，每次只可以做4到5盤。」

Shared Cultures創辦人Kevin Gondo說：「小商業很難在舊金山找到舖位，價錢合理的，因此這廚房給予我們基本的需要，幫助我們成長。」

後來兩人找到這個位於灣景區的Bayview Makers Kitchen廚房合作社，與另外幾家製作食品的小商業共用這裡的大廚房，按使用廚房的時段付費，而不需要每月付定額的租金，讓他們可以用較低的成本，更大量地生產他們的醬油和味增產品。

許賢晴說：「這裡有碗碟架，洗碗碟的空間很大，還有櫃檯的空間，我們可以釀製食材，使用商業大雪櫃，在這裡我們可以一次處理40盤。」

胡麗娟（Anica Wu）來自香港，3年前愛上一種肉乾，激發她轉行切肉，探究各種肉類製品，今年她創辦肉乾生意，萬事起頭難，灣區又百物騰貴。

Bonjerk創辦人胡麗娟說：「租用廚房要付月租，不論你是否在使用，沒有彈性，有些人甚至沒有1500元去租用廚房，他們根本沒有固定的工作時間表。」

而在Bayview Makers Kitchen這裡，她找到一個理想的營商環境。

胡麗娟說：「在這裡我可以自己安排工作時間，我可以每星期才來一次，沒有問題，很有彈性，所有創業者都需要的。」

胡麗娟計劃購買一個更大脫水機器用來做肉乾，她說會讓其他商家使用，因為她珍惜互相扶持的關係。

這裡本來是一個空置舖位，業主Mercy Housing以低價租給灣景區一個非牟利組織，市府撥款裝修之後，成為創業者共用的小天地。

舊金山市參事第10區華頌善（Shamann Walton）說：「店舖空置在三街仍是個問題，我們設法讓小商戶起碼有經營的空間，租出這空間讓社區經濟蓬勃起來，如果行得通，希望推廣至全市。」

華頌善表示，這是當地商家合作的成果，他希望創業者在這裡互相幫助，彼此啟發，並將這模式推廣至市內更多地區。

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