舊金山等灣區多縣建議民眾身處室內公共地方應戴口罩

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鑑於新型肺炎病例近日有新增的趨勢，灣區多縣周五建議所有人，不論有否接種新冠疫苗，在身處室內公共地方時應戴口罩。

Delta變種病毒是導致灣區以至美國的病例急升的主因，6月加州的新冠病者，約43%是感染了Delta變種，全美則佔58%。

Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山（三藩市）、San Mateo縣、Santa Clara縣、Sonoma縣和柏克萊市周五發表聯合聲明，指已接種完整疫苗的人士對新冠病毒有足夠的保護，而接種疫苗仍然是對抗新冠病毒最有效和安全的方法，目前12歲或以上兒童已可接種新冠疫苗。

為慎重起見，當局建議大家無論是否已接種疫苗，在身處室內公共地方，例如超級市場、零售店、戲院、家庭娛樂中心等，都應戴口罩，讓尚未接種的人士多一重保障。

當局未來數周會繼續監察感染數字，據此決定是否更新戴口罩建議。

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