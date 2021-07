加州撥款過億打擊仇亞暴力 州議員望有助終止罪案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森星期一簽署的財政預算案裡面,將會撥款1.56億元,打擊仇視亞裔暴力罪案,周五有州議員和亞太裔社區人士都表示,希望這筆資金可以幫助終止這些仇恨罪案。

加州眾議員邱信福(David Chiu)說:「當特朗普壯大種族歧視者的支持,鼓吹「中國病毒」和「Kung Flu」等言論時,我們合力對抗。」

加州眾議員丁右立(Phil Ting)說:「我們希望確保仇視事件,不會再在社區發生。」

這1.56億元資金,將會用於未來三年打擊針對亞裔的仇恨罪案,其中3分之2資金,大約1.1億元,主要分配給受害人支援服務,以及防止罪案項目等,另外1000萬元撥款給Stop AAPI Hate,協助他們繼續收集統計仇恨犯罪數據、1000萬元撥款給亞裔媒體,其餘的資金撥款給亞裔兒童及青年、低收入學生及學校,解決欺凌和心理健康問題等。

Stop AAPI Hate數據指,現時全國有6,600個亞裔舉報被仇視,其中四成發生在加州,很多在灣區。

亞裔社區人士重申,很多亞裔長者和居民至今仍然因為害怕受襲,而不敢出街買菜和上班,他們希望長者可以安全回家。

華人權益促進會共同行政主任Cynthia Choi說:「這些不單是數據,而是活生生的人。」

社區青年中心行政主任溫靜婷說:「我們不應該在每次慘劇後,倚賴gofundme籌款。」

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說:「這筆資金將提供額外幫助,我們也不會袖手旁觀。」

他們又指亞裔社區的團結一致,對抗仇恨,是促成今次成功的關鍵。

