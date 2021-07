變種病毒肆虐全球 多個國家疫情反彈

【KTSF】

變種病毒株肆虐全球,多個國家疫情反彈。

澳洲新南威爾士州疫情持續,悉尼再延長封城,在悉尼西南部這個社區出現長長車龍,等候做強制檢測。

新南威爾士州單日再多97宗社區感染,其中70名患者住在悉尼西南部,當中近半未追蹤到源頭,悉尼延長封城多兩周至本月底,當局不排除會再延長。

目前新南威爾士州有數十個新型肺炎患者留院,三成在加護病房,有數名嚴重患者年齡20至40歲,當地上月起出現印度Delta變種病毒株個案後,疫情反彈。

根據The Johns Hopkins的最新數據顯示,阿根廷新型肺炎死亡人數接近10萬大關,在南美僅次於秘魯、巴西和哥倫比亞,阿根廷採取了嚴格的隔離措施,又為民眾加快接種疫苗,防止Delta變種病毒在冬季蔓延。

印尼單日新增超過5萬4千宗個案,死亡近1千人,成為亞洲新的爆發點,變種病毒持續在爪哇島和巴厘島蔓延,醫院可用的病床數接近飽和。

雖然當局封鎖了商業場所和公共設施,但單日新增已經超過印度,過去一個月以來,死亡人數不斷增加,首都雅加達附近的居民開始自發幫助殯葬工人挖掘墳墓。

