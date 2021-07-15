變種病毒肆虐全球 多個國家疫情反彈

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變種病毒株肆虐全球，多個國家疫情反彈。

澳洲新南威爾士州疫情持續，悉尼再延長封城，在悉尼西南部這個社區出現長長車龍，等候做強制檢測。

新南威爾士州單日再多97宗社區感染，其中70名患者住在悉尼西南部，當中近半未追蹤到源頭，悉尼延長封城多兩周至本月底，當局不排除會再延長。

目前新南威爾士州有數十個新型肺炎患者留院，三成在加護病房，有數名嚴重患者年齡20至40歲，當地上月起出現印度Delta變種病毒株個案後，疫情反彈。

根據The Johns Hopkins的最新數據顯示，阿根廷新型肺炎死亡人數接近10萬大關，在南美僅次於秘魯、巴西和哥倫比亞，阿根廷採取了嚴格的隔離措施，又為民眾加快接種疫苗，防止Delta變種病毒在冬季蔓延。

印尼單日新增超過5萬4千宗個案，死亡近1千人，成為亞洲新的爆發點，變種病毒持續在爪哇島和巴厘島蔓延，醫院可用的病床數接近飽和。

雖然當局封鎖了商業場所和公共設施，但單日新增已經超過印度，過去一個月以來，死亡人數不斷增加，首都雅加達附近的居民開始自發幫助殯葬工人挖掘墳墓。

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