美國逾半州份新症增加 死亡數字上升

【KTSF 江良慧報導】

隨著美國的疫苗接種率持續減慢,加上傳播力更強的印度Delta變種在全球散播,這個星期全美有超過一半州份新型肺炎新症和死亡數字都在上升,預計染病入院的人也會在未來四個星期上升,因此當務之急仍然是繼續推動更多未打針的人接種疫苗。

全美46個州的新型肺炎病例都在上升,當中大部分患者都是感染印度Delta變種。

聯邦疾控中心(CDC)表示,從7月7日以來的新症,接近58%都是印度變種。

Chris Pernell醫生說:「每當任何人感染風險增加,或更容易感染,他們要入院治療機率也增加,然後他們成為重症機會也上升,不幸的是死亡也會隨之而來。」

上星期的死亡率也上升,專家說,6月期間死亡的患者中,99%都是沒有打疫苗。

阿肯色州小石城市長Frank Scott Jr.說:「令人失望和氣餒因我們真的看到,有人因沒打疫苗而失去生命。」

在最受影響地區的醫生表示,他們最擔心的是暑假後開學年輕人之間互相傳染,疾控中心表示,12至15歲兒童當中,至今只有大約4分1人接種完整疫苗。

密西西比大學醫療中心Alan Jones醫生說:「家長希望情況是,他們子女得到最大保護,但這需要各自做好本份,需要時戴口罩和打疫苗。」

白宮周三就特別邀請流行歌手兼影星Olivia Rodrigo到訪,希望借用年輕人偶像,去呼籲更多年輕人盡快打疫苗。

