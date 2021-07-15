美國逾半州份新症增加 死亡數字上升

July 15, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC)

【KTSF 江良慧報導】

隨著美國的疫苗接種率持續減慢，加上傳播力更強的印度Delta變種在全球散播，這個星期全美有超過一半州份新型肺炎新症和死亡數字都在上升，預計染病入院的人也會在未來四個星期上升，因此當務之急仍然是繼續推動更多未打針的人接種疫苗。

全美46個州的新型肺炎病例都在上升，當中大部分患者都是感染印度Delta變種。

聯邦疾控中心（CDC）表示，從7月7日以來的新症，接近58%都是印度變種。

Chris Pernell醫生說：「每當任何人感染風險增加，或更容易感染，他們要入院治療機率也增加，然後他們成為重症機會也上升，不幸的是死亡也會隨之而來。」

上星期的死亡率也上升，專家說，6月期間死亡的患者中，99%都是沒有打疫苗。

阿肯色州小石城市長Frank Scott Jr.說：「令人失望和氣餒因我們真的看到，有人因沒打疫苗而失去生命。」

在最受影響地區的醫生表示，他們最擔心的是暑假後開學年輕人之間互相傳染，疾控中心表示，12至15歲兒童當中，至今只有大約4分1人接種完整疫苗。

密西西比大學醫療中心Alan Jones醫生說：「家長希望情況是，他們子女得到最大保護，但這需要各自做好本份，需要時戴口罩和打疫苗。」

白宮周三就特別邀請流行歌手兼影星Olivia Rodrigo到訪，希望借用年輕人偶像，去呼籲更多年輕人盡快打疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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