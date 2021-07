參院預算委員會民主黨人達成總值3.5萬億元開支案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院預算委員會民主黨人周二晚在沒有共和黨人的贊同下,達成總值3.5萬億元的開支案,當中包括擴展社會安全網、推進各項優先項目,並資助有關氣候變化的倡議等多個項目,以配合拜登總統針對疫情而設的刺激經濟計劃,拜登這兩天為此而先後與全國的州長和市長,以及國會參議院民主黨人會面。

拜登周三前往國會,希望團結民主黨人支持他的基建大計,這個大計分為兩個部份,其一是1萬億元的兩黨基建及就業計劃,以及3.5萬億元的家庭服務方案。

這個3.5萬億元的家庭服務方案,建議擴大聯邦醫保Medicare,加強聯邦對社會安全網計劃,以及對抗氣候變化。

國會參議院多數黨領袖舒默宣布,參議院預算委員會的民主黨人周二晚已經對這個計劃有協議,問題是他們沒有共和黨人的支持,共和黨人認為這個開支法案將會令到美國債務飆升至前所未有的高水平,並會令到聯邦赤字膨脹至歷史高峰。

此外,民主黨內的溫和派與激進派都可能有異議,在目前參議院兩黨各佔50席下,這項開支案在全院表決時,民主黨一票都不能流失。

民主黨領袖因此打算動用一個名為「和好」的立法程序去處理,即是說,只要民主黨內團結一致,表決通過方案,就可以而毋需得到傳統的60票,就可以過關,因此為了得到民主黨團支持,拜登周三到國會游說民主黨人給予支持。

