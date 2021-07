聖荷西體育酒吧疑涉賣淫和暴力活動被市府起訴（視頻）

【KTSF】

聖荷西一間體育酒吧,因為被指涉嫌涉及賣淫和暴力活動,面對市府起訴強迫關閉。

位於聖荷西Willow Glen區的Agave體育酒吧周三的招牌已經拆除,但其實還在營運中,聖荷西市府律師提出訴訟,要下令這間酒吧結業,因為它已經對社區構成滋擾。

代表該社區的市議員Dev Davis表示,這間酒吧多年來不斷有問題,支持市府的法律行動。

上個月,32歲的Alex Moreno涉嫌在酒吧外面倒退貨車,撞到在酒吧戶外的一張桌子,導致一名女子死亡和兩名男子受傷,被控酒駕和開車導致他人死亡。

法庭文件顯示,被告當時在車內正和一名他在酒吧認識的女子發生性行為。

警方表示,也在調查酒吧在抗疫令實施期間非法營運的指控。

警方表示,酒吧當時告訴顧客,不要把車停在酒吧的停車場,或是告訴顧客乘搭網的來酒吧,以免讓其他人認為酒吧正在營運中。

Agave酒吧沒有回覆記者的詢問,市府律師除了要酒吧停業之外,也要酒吧支付因為違反抗疫令25,000元的罰款。

至於當地居民對事件的反應,這起訴訟其實也就是民眾的反應而引起,而距離酒吧不遠也有一間餐館,因為同樣名為Agave而生意受損。

