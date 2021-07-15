聖荷西體育酒吧疑涉賣淫和暴力活動被市府起訴（視頻）

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聖荷西一間體育酒吧，因為被指涉嫌涉及賣淫和暴力活動，面對市府起訴強迫關閉。

位於聖荷西Willow Glen區的Agave體育酒吧周三的招牌已經拆除，但其實還在營運中，聖荷西市府律師提出訴訟，要下令這間酒吧結業，因為它已經對社區構成滋擾。

代表該社區的市議員Dev Davis表示，這間酒吧多年來不斷有問題，支持市府的法律行動。

上個月，32歲的Alex Moreno涉嫌在酒吧外面倒退貨車，撞到在酒吧戶外的一張桌子，導致一名女子死亡和兩名男子受傷，被控酒駕和開車導致他人死亡。

法庭文件顯示，被告當時在車內正和一名他在酒吧認識的女子發生性行為。

警方表示，也在調查酒吧在抗疫令實施期間非法營運的指控。

警方表示，酒吧當時告訴顧客，不要把車停在酒吧的停車場，或是告訴顧客乘搭網的來酒吧，以免讓其他人認為酒吧正在營運中。

Agave酒吧沒有回覆記者的詢問，市府律師除了要酒吧停業之外，也要酒吧支付因為違反抗疫令25,000元的罰款。

至於當地居民對事件的反應，這起訴訟其實也就是民眾的反應而引起，而距離酒吧不遠也有一間餐館，因為同樣名為Agave而生意受損。

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