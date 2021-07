加州夏秋兩季料山火高危 PG&E說明相應對策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

高溫加上乾旱,加州今年夏季和秋季預料會有很高的山火風險,太平洋媒電公司(PG&E)周三說明相關因應政策。

PG&E周三向多元族裔媒體說明今年山火季節相關的因應和準備,會中氣象專家表示,今年整個夏天都會是又乾又熱的山火季節,即便到了秋季,氣溫也會高於平均,尤其加州紅色覆蓋的區域,從7月到9月都是山火高危季節。

PG&E氣象學家Brett Edwards說:「我們看到超過正常機率會有重大山火潛在風險,在大部分Sierra山和山麓地區,還有北部區域,以及再下來加州北部和中部沿岸地區。」

加州州長應急服務辦公室Cal OES官員以上星期加州同時出現破紀錄高溫、乾旱以及地震為例,呼籲民眾要習慣這種,因為氣候變遷帶來的新常態,提前為災難應變做準備。

加州州長應急服務辦公室發言人Diana Crofts-Pelayo說:「所以我們當前的氣候,真的是對加州人的提醒,要提前準備好下一個緊急災難。」

PG&E的山火緩和計劃分成三個重點,首先要降低山火的風險,例如檢查並維修高風險區域設施及管理植被,其次要增進對情況的了解,包括24小時山火安全營運中心,會監控山火並做好溝通工作,第三則是PSPS公共安全斷電措施。

為了避免引發山火,PG&E從2018年開始實施公共安全斷電措施PSPS,今年除了1月執行過一次,當前的山火季節尚未啟動,PG&E預計下一次公共安全斷電應該會在9月初,也就是通常的山火高峰季節。

PG&E山火工作傳輸部門主任Matt Pender說:「所以我們要確保使用PSPS,消除引發山火的風險。」

民眾可以在http://pge.com/weather看到7天內實施PSPS的可能性,也可以透過登記警示系統,提前得到斷電通知。

PG&E的山火準備及警示網站,現在提供包括中文在內16種語言服務,也可以設定中文警示通知,詳情請上網http://pge.com/myalerts查詢。

