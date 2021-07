60多家舊金山華埠商戶被指違反殘障人士法（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

近日60多家舊金山(三藩市)華埠的商戶收到律師信,指控店鋪違反殘障人士法例,發信人提訴索取金錢賠償。

這些商店收到的信件,指他們在入口處沒有提供為乘坐輪椅的殘障人士設計的斜坡,以及店內收銀櫃檯高度,違反殘障人士法例。

因應有關的投訴,中華總會館周三召開記者會,向媒體說明情況,更呼籲商戶與提訴人,或需要更多資訊的人士,聯絡東北聯邦信用會、舊金山小商業辦公室和舊金山經濟及發展辦公室。

中華總會館總董余健全在記者會上表示,經過整整16個多月的疫情,華埠商戶剛剛重新出發開始營業,華人經營的商店,一般以家庭式小生意為主,對美國的普通法律一般都會有認知,但對於較為深入或嚴苛的法律卻未有了解,很多商戶並不知曉殘障人士法例的情況,就違反了條例,更在疫情期間收到律師的通知後,才知道成為被告。

余健全呼籲華埠小商業主,在下周三參加在勝利堂舉行的針對殘障人士法例的疑難解答工作坊,屆時會有政府官員、律師等知情人士參加,為商戶解答任何有關此法例的問題。

前舊金山市重建局局長李焯宗在華埠經營一家電信商店,他也是被告之一,他在接受採訪時指出,希望政府機關部門能為華埠商戶做些事,並希望相關單位慎重處理這個問題,以幫助在疫情期間艱苦拼搏的商戶。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。