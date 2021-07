國稅局周四起向合資格有小孩家庭每月發放額外紓困金（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

有小孩的家庭要注意,總統拜登在3月時簽署了1.9萬億元的刺激紓困法案生效之後,除了明年有兒童稅務優惠之外,國稅局周四開始還向合資格的家庭每個月派發額外的紓困現金,直至今年底為止,究竟紓困金有多少視乎家庭收入而定,在2021年,每名6歲以下小孩最多拿到3,600元,6至17歲小孩最多得到3千元。

在這個兒童稅務優惠計劃,每名6歲以下的小孩,每個月最多可得300元,6至17歲小孩,每人最多可得250元。

已經申報2020或2019年聯邦入息稅,以及申報正常的兒童稅務優惠的家庭,將會自動得到紓困金。

就算不符合收入條件的家庭,也有資格申領。

馬利蘭州CASH Campaign創辦人兼行政總裁Robin McKinney說:「家中若有小孩住半年以上,只要有社安號碼,就合資格申領兒童稅務優惠。」

國稅局和其他組織也有幫助低收入家庭填報,可以上網到http://IRS.gov查看。

Capital Area Asset Builders執行董事兼行政總裁Joseph Leitmann-Santa Cruz說:「那些傳統上沒有報稅的家庭,只要上網輸入資料,基本資料,你是誰,住在何處,孩子幾歲,以及紓困金送到哪裡。」

未能上網的家庭也可以尋求一些組織的免費稅務幫助,或者與鄰居、朋友或信得過的顧問查詢,尋求他們的幫忙。

這個兒童稅務優惠紓困金每個月15日發放,直至今年底為止。

資料顯示,大部份家庭,即是接近4千萬個家庭,涵蓋88%的兒童人口,將會自動得到這個紓困金,因為他們在2019或2020年申領了這兒童稅務優惠。

