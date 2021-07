【KTSF】

本台報導過加州衛生部要求學校開課之後,所有教師和學生在校園室內必須戴口罩,不遵守規定的學生需要回家,現在衛生部更新指引,將如何執行口罩令的決定,交由各校區自行處理。

加州衛生部要求所有教職員和學生,不論他們是否已經接種了疫苗,在學校室內必須戴口罩。

衛生部本來的指引是,如果有學生拒絕戴口罩,必須離開校園,不過後來衛生部改口,表示交由各校區決定如何執行戴口罩的指令,並強調,如果校區選擇要求不遵守規矩的學生回家,校方必須允許及協助學生在家裡完成功課。

另外,州府要求所有學校秋季恢復親身上課,但如果有家長或學生提出返回校園會有安全風險,校區必須照顧學生的需要,准許學生在家裡學習和完成作業。

