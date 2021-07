受Delta變種病毒影響 加州新冠肺炎病例呈現上升（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到印度Delta變種病毒迅速傳播的影響,加州的新冠肺炎病例呈現上升,其中灣區有三個縣疫情明顯回溫。

加州周三通報的疫情數據,新增個案及確診率方面都有上升,其中13日新增個案為3,093宗,微幅上升0.1%,7天來的平均為每十萬人中有4.3人染病,而檢測呈陽性反應的確診率為3%,比起七天之前上升1%。

灣區這個月部分地區疫情回溫,其中又以東灣Contra Costa縣、Alameda縣和北灣Sonoma縣3個縣最明顯。

Alameda縣在7月初每日新增案例約為28宗,但周二的新增案例卻激增至100宗,Contra Costa和Sonoma縣上周也單日出現5宗死亡案例。

Alameda縣衛生官員表示,近期疫情升溫,主要受到新變種病毒影響,而且多數案例發生在未接種疫苗的人群。

Sonoma縣衛生官員也說,目前該縣的住院人數的水平,是今年2月中以來從未有過的,其中主要都是20、30多歲尚未接種疫苗的人群,建議民眾接種疫苗才能得到保護。

