Johnson & Johnson宣布自願回收5款防曬產品,原因是發現部分產品樣本含有可致癌化學物苯。

受影響的產品,全部是壓縮罐裝防曬噴霧,分別是Aveeno Protect + Refresh,和4款Neutrogena防曬,包括Beach Defense CoolDry Sport、Invisible Daily Defense和UltraSheer防曬噴霧。

J&J表示,是由獨立化驗所測試時,發現產品含苯,公司已經就此展開調查,並已經把受影響產品下架。

J&J呼籲消費者立即停用有關的防曬產品,並可以致電客戶服務,取回退款電話是1-800-458-1673。

J&J表示,使用上述產品不會對健康造成影響,回收只是為謹慎起見。

