舊金山Irving街可負擔房屋項目獲批買地貸款（視頻）

KTSF 郭柟報導

舊金山(三藩市)日落區Irving街興建首座百份百可負擔房屋的計劃,周三獲市參議會預算及財務委員會一致批准買地的約1400萬元貸款,之後將會交給市參議會全會表決。

委員會三位市參事表示,明白居民憂慮,但同時指出,現時市內房價高企,建可負擔房屋問題不能再拖,又說日落區可負擔房屋單位並不足夠,去年4,430名日落區居民申請,只得35人排到可負擔單位,不足1%。

日落區市參事馬兆明都希望發展機構TNDC能夠做更多社區外展項目,釋除居民的疑慮。

市參事馬兆明說:「今日我們只是考慮是否批准貸款,進行工程之前的準備工作,細節有待TNDC和市長辦公室跟社區一起商議。」

計劃中的可負擔房屋位於Irving街2550號,在新世界超級市場對面,目前是警察工會的物業,非牟利機構TNDC計劃在這裡興建7層高的百分百可負擔房屋,約100個住宅單位,對象是市內中低收入家庭,有不少居民支持計劃。

支持者說說:「2550 Irving街可負擔單位項目,帶來機會居住在安全住屋和社區。」

另一名支持者說:「住屋是人權,所有人都應該有一個安全地方居住生活,尤其像日落區,這種親切活力的社區。」

不過,也有不少日落區居民反對在這裡興建7層高的可負擔房屋,因為計劃只提供11個停車位,反對人士擔心,可負擔房屋計劃會進一步令交通更擠塞,更難找停車位,他們提出將樓宇由7層減少至4層。

反對者說:「我認為7層高住宅太大,旁邊都是小型獨立屋和小公寓。」

另一名反對者說:「這個貸款是不應該審批,而且它的費用太高,100萬一個單位太高,花納稅人的錢。」

舊金山約有3成低收入的亞太裔人士居住在市內西邊地區包括日落區。

