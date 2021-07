美國西部地區熱浪來襲 多人因高溫不適入院

【KTSF 韓千繪報導】

美國西部大部分地區的熱浪不僅令人不舒服,而且非常危險,由於高溫而住院也是很常見的,但在某些地方,高溫可能會致死,拉斯維加斯就是這樣的地方。

目前美國西部地區經歷的熱浪不僅令人不舒服,而且是致命的,由於溫度持續居高不下,因此很多人打電話給消防局求助。

Clark縣消防局說,在上週的星期三和星期日之間,工作人員接到了85通關於中暑的電話,還有另外490通與高溫有關的電話。

醫院的急診室已經沒有空床,患者當中,中暑和嚴重灼傷最常見。

外科醫生Carmen Flores說:「(記者:有沒有因為高溫事故而有人死亡?)不幸的是有的,與他們長時間暴露在高溫下有關。」

除了氣溫高外,地面的溫度也可導致民眾受傷,溫度計顯示,拉斯維加斯的地面的溫度在華氏160度以上,這已經足夠造成二級或更嚴重的灼傷。

Flores說:「如果燒傷非常嚴重,並且體溫過高,可能會很快導致多系統器官衰竭。」

對於拉斯維加斯的醫院來說,夏季中暑呼叫並不是什麼新鮮事,但不同尋常的是患者的類型,這段漫長的熱浪幾乎影響了所有人。

Flores說:「因為這影響了如此多的年輕人和各個不同年齡段的人,所以非常危險。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。