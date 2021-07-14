染疫女子稱接種疫苗後 新型肺炎後遺症消失（視頻）





【KTSF 嚴劍蓉報導】

明尼蘇達州一名女子一年多前感染新型肺炎，康復後有長期後遺症，接種新型肺炎疫苗後，後遺症消失。

Melissa Gerads Jones新型肺炎康復後，有長期後遺症，長達387日。

Jones說：「我有胸口痛、胸悶、喘鳴、腦霧和疲倦。」

她在去年3月染病，由於當時病毒檢測供應不足，導致她的家人足足隔離了42日。

Jones說：「我一直想著的是，這輩子我不能這樣活下去。」

醫生做了所有的檢查，針炙和冥想也沒有用，但在接種新型肺炎疫苗後，她的情況開始好轉。

Jones說：「針後約兩星期，我的思路清晰了，體力恢復。」

根據聯邦疾控中心（CDC），美國人疫苗接種速度減慢，比4月時下降84%，而上個月染疫死亡的人，大部分都未打針。

阿肯色州小石城市長Frank Scott Jr.說：「看見潛在出現第三波疫情，令人沮喪和失望，因為這是可以預防的。」

隨著印度Delta變種病毒傳播，確診新症也持續上升，這5個州是目前的疫情熱點地區。

Melissa慶幸她的情況有改善，她鼓勵其他人，為身邊人著想而去打針。

Jones說：「若那時候（剛康復時）有疫苗，可令我免於經歷後遺症，肯定我會馬上打針，因為沒有人應受後遺症的苦。」

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