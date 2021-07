染疫女子稱接種疫苗後 新型肺炎後遺症消失（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

明尼蘇達州一名女子一年多前感染新型肺炎,康復後有長期後遺症,接種新型肺炎疫苗後,後遺症消失。

Melissa Gerads Jones新型肺炎康復後,有長期後遺症,長達387日。

Jones說:「我有胸口痛、胸悶、喘鳴、腦霧和疲倦。」

她在去年3月染病,由於當時病毒檢測供應不足,導致她的家人足足隔離了42日。

Jones說:「我一直想著的是,這輩子我不能這樣活下去。」

醫生做了所有的檢查,針炙和冥想也沒有用,但在接種新型肺炎疫苗後,她的情況開始好轉。

Jones說:「針後約兩星期,我的思路清晰了,體力恢復。」

根據聯邦疾控中心(CDC),美國人疫苗接種速度減慢,比4月時下降84%,而上個月染疫死亡的人,大部分都未打針。

阿肯色州小石城市長Frank Scott Jr.說:「看見潛在出現第三波疫情,令人沮喪和失望,因為這是可以預防的。」

隨著印度Delta變種病毒傳播,確診新症也持續上升,這5個州是目前的疫情熱點地區。

Melissa慶幸她的情況有改善,她鼓勵其他人,為身邊人著想而去打針。

Jones說:「若那時候(剛康復時)有疫苗,可令我免於經歷後遺症,肯定我會馬上打針,因為沒有人應受後遺症的苦。」

