伊朗情報人員涉密謀在紐約擄走伊朗裔記者

美國偵破伊朗密謀在紐約擄走一個伊朗裔女記者兼民權人士的陰謀,通緝4名伊朗情報人員,並在加州拘捕一個女子,涉嫌支援行動及違反制裁伊朗措施。

阿琳娜嘉德說:「警方部署在我家外已兩星期,我問為何,他們說要保護我。」

成為不法之徒目標,阿琳娜嘉德在事件曝光後感謝美國當局令她免於落入匪徒手上,她相信幕後主腦是自己家鄉、伊朗的總統魯哈尼:「我來自一個使用Twitter就違法的國家,你能相信嗎?」

記者出身的阿琳娜嘉德,在伊朗不時批評政府,觸及貪污、人權等問題,令她賠上工作,更屢受威脅,2009年逃離伊朗流落英、美。

她透過到各地議會發言、出書和受訪,繼續為伊朗弱勢社群發聲。面對的威脅亦沒停歇,最近這一次已迫在眉睫,有人密謀將她擄回伊朗。

4名涉案伊朗公民被紐約聯邦法院起訴密謀綁架、密謀違反制裁伊朗措施、密謀詐騙和密謀洗黑錢罪,其中密謀綁架最高可判終身監禁。

另有一名在加州工作的伊朗女子涉嫌為這宗陰謀提供資金和援助,被控密謀綁架以外的三項控罪,月初被捕,她不認罪。

法庭文件指被告於去年6月甚至更早已策劃擄人陰謀,包括派私家偵探監視阿琳娜嘉德及其家人、安排高清錄影監視她在布魯克林的住所、甚至研究如何將她擄至委內瑞拉。

又指阿琳娜嘉德只是被告目標之一,他們還密謀擄走數名身處加拿大、英國和阿聯酋人士。

被告當中,懷疑首領是隸屬伊朗情報部門、50歲的法拉哈尼。據指他有一個電子裝置,內含阿琳娜嘉德和另外兩個經第三國擄回伊朗人士的相片,一人已被處決,另一人在獄中。

伊朗政權被指騷擾、拘捕甚至試圖收買阿琳娜嘉德的家人,遊說她出境,以便將她帶回伊朗囚禁。

美國當局約8個月前通知阿琳娜嘉德她身陷險境,安排入住安全屋。她指不會因此事放棄發聲。

