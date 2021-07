美國6月消費物價指數升幅13年來最大

【KTSF】

聯邦勞工部的數據顯示,整體消費物價指數(CPI)6月份上升0.9%,按年就上升5.4%,是13年來升幅最大。

其中二手車價格的升幅超過一成,是政府過去68年有紀錄以來升幅最大,二手車價飆升,主要因為全球半導體晶片短缺,令汽車生產被迫要減產,新車價格也上漲。

二手車需求激增是因為租車公司在疫情期間賣掉舊車後,隨著經濟逐步全面重開,現時要重新入貨,業內人士認為,二手車價格將會冷卻。

不過通脹也蔓延到其他範疇,好像食品、汽油、租金、原材料和成衣等,6月份都上漲,因此有人批評,聯儲局是否應該繼續實施刺激經濟的量化寬鬆政策,聯儲局官員仍然樂觀認為,現時的通脹只不過是短暫性,到年底時就可能會回落。

聯儲局主席包維爾周三和周四在國會作證,談論當前的經濟概況,對於通脹問題,屆時可能會有一些提示。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。