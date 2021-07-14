美國6月消費物價指數升幅13年來最大

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聯邦勞工部的數據顯示，整體消費物價指數（CPI）6月份上升0.9%，按年就上升5.4%，是13年來升幅最大。

其中二手車價格的升幅超過一成，是政府過去68年有紀錄以來升幅最大，二手車價飆升，主要因為全球半導體晶片短缺，令汽車生產被迫要減產，新車價格也上漲。

二手車需求激增是因為租車公司在疫情期間賣掉舊車後，隨著經濟逐步全面重開，現時要重新入貨，業內人士認為，二手車價格將會冷卻。

不過通脹也蔓延到其他範疇，好像食品、汽油、租金、原材料和成衣等，6月份都上漲，因此有人批評，聯儲局是否應該繼續實施刺激經濟的量化寬鬆政策，聯儲局官員仍然樂觀認為，現時的通脹只不過是短暫性，到年底時就可能會回落。

聯儲局主席包維爾周三和周四在國會作證，談論當前的經濟概況，對於通脹問題，屆時可能會有一些提示。

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