【有線新聞】

美國聯邦通訊委員會一致通過撥款19億美元,資助美國企業更換由中國通訊企業提供的設備。

撥款針對資助美國鄉郊地區移除相關的通訊設備,合資格企業的的客戶數目要在1000萬以下,更換的設備去年6月尾前購入,才可申請資助。

委員會去年認定華為和中興通訊對美國通訊網構成國家安全威脅,美國企業不能利用政府資助從華為或中興購買設備,指設備有很大風險被外部控制,規定企業必須銷毀和移除。

委員會指會仔細檢視各個通訊站或伺服器,確保完全鏟除中國企業提供的通訊設備。

華為批評當局的決定不設實際,必然影響服務。

