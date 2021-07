Santa Clara縣宣布實施更嚴格節水措施

【KTSF】

南灣Santa Clara市因為面對嚴重乾旱,宣布實施更加嚴格和具體的節水措施,其中包括澆水和洗車等活動。

Denise Gonzales告訴KPIX台的記者,她的母親現在沖涼時只用5加侖水桶中的水,她也透露,家人讓草坪乾枯,現在完全不會再澆水了。

Santa Clara水利局上個月宣布進入乾旱緊急狀態,要求人們節約用水15%,Santa Clara市的方案更加詳細,限制人們的澆水活動,在每星期三天按照居民的地址單或雙數來制定,禁止用水沖洗家中的車道或是停車位,禁止洗車和洗遊艇,除非水喉有自動關閉閘門,餐館除非顧客主動提出要水,否則就不需要自動提供。

Santa Clara市府表示,將會有巡邏小組執行這些節水項目,但是現階段也只會執行宣導教育工作,所有人都會受到節水措施影響,自然的也包括高爾夫球場,他們必須用灰水或是讓草坪乾枯。

至於民眾是否會面對罰款,市府強調,目前還是處於教育階段。

