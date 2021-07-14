Santa Clara縣宣布實施更嚴格節水措施

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南灣Santa Clara市因為面對嚴重乾旱，宣布實施更加嚴格和具體的節水措施，其中包括澆水和洗車等活動。

Denise Gonzales告訴KPIX台的記者，她的母親現在沖涼時只用5加侖水桶中的水，她也透露，家人讓草坪乾枯，現在完全不會再澆水了。

Santa Clara水利局上個月宣布進入乾旱緊急狀態，要求人們節約用水15%，Santa Clara市的方案更加詳細，限制人們的澆水活動，在每星期三天按照居民的地址單或雙數來制定，禁止用水沖洗家中的車道或是停車位，禁止洗車和洗遊艇，除非水喉有自動關閉閘門，餐館除非顧客主動提出要水，否則就不需要自動提供。

Santa Clara市府表示，將會有巡邏小組執行這些節水項目，但是現階段也只會執行宣導教育工作，所有人都會受到節水措施影響，自然的也包括高爾夫球場，他們必須用灰水或是讓草坪乾枯。

至於民眾是否會面對罰款，市府強調，目前還是處於教育階段。

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