巴基斯坦巴士遭炸彈襲擊 多名中國工程師死亡

【有線新聞】

巴基斯坦北部一架接載中國工程人員的巴士爆炸，最少13人死亡、36人受傷，死者包括9名中國公民，中方要求巴基斯坦徹查。

巴士滾落山坡、停在河邊，救援人員用擔架抬走乘客，再由直升機送到附近醫院，警員和拆彈小組出動戒備。

30多名中國工程師、測量師及技術人員，周三早上7時許乘巴士，前往北部開普省達蘇水力發電站地盤工作，巴基斯坦表示巴士機件故障，導致氣體洩漏引起爆炸，已聯絡中國外交人員提供協助。

但中國大使館將事件定性為襲擊，要求當地軍方及政府部門盡力救治傷者，保護中國公民安全。在北京，中國外交部表示震驚並譴責事件，要求巴基斯坦緝拿兇徒並予以嚴懲，保護在當地的中方人員機構和項目安全。

達蘇水力發電站是中巴經濟走廊重點工程之一，由中國葛洲壩集團投資，造價折合逾200億元人民幣，預計2024年投入運作後能為當地400萬戶供電，中國籍工程人員這幾年都在當地工作。

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