巴基斯坦巴士遭炸彈襲擊 多名中國工程師死亡

【有線新聞】

巴基斯坦北部一架接載中國工程人員的巴士爆炸,最少13人死亡、36人受傷,死者包括9名中國公民,中方要求巴基斯坦徹查。

巴士滾落山坡、停在河邊,救援人員用擔架抬走乘客,再由直升機送到附近醫院,警員和拆彈小組出動戒備。

30多名中國工程師、測量師及技術人員,周三早上7時許乘巴士,前往北部開普省達蘇水力發電站地盤工作,巴基斯坦表示巴士機件故障,導致氣體洩漏引起爆炸,已聯絡中國外交人員提供協助。

但中國大使館將事件定性為襲擊,要求當地軍方及政府部門盡力救治傷者,保護中國公民安全。在北京,中國外交部表示震驚並譴責事件,要求巴基斯坦緝拿兇徒並予以嚴懲,保護在當地的中方人員機構和項目安全。

達蘇水力發電站是中巴經濟走廊重點工程之一,由中國葛洲壩集團投資,造價折合逾200億元人民幣,預計2024年投入運作後能為當地400萬戶供電,中國籍工程人員這幾年都在當地工作。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。