紐森預算案撥1.56億用於打擊針對亞裔的暴力案（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州州長紐森週一簽署了新的2,626億美元的營運預算法案,其中包括投資1.56億美元,用於打擊仇視亞裔的暴力罪案。

雖然加州不是第一個通過亞裔美國人和太平洋島民社區資助計劃的州份,但該計劃是迄今為止規模最大。

由亞太島民立法核心小組API制定的亞太島民權益預算,在三年內將資金分配給支援害者的項目,和分配給心理健康和教育資源,以解決反亞洲種族主義的根源。

該提案涵蓋以受害者為中心的解決方案,與最近的聯邦仇恨犯罪立法相輔相成,聯邦的立法讓執法部門加強對付仇亞暴力罪行。

API立法核心小組主席、州參議員理查德潘指出,紐森州長在週一簽署的法案計劃,得到了150多個美國亞裔團體的支持。

該計劃資金的三分之二,約1.1億美元,將分發給社區組織,以便他們為仇恨事件的受害者提供資源,其他贈款將用於支付法律、醫療保健和心理健康服務的費用,以及外展和公共安全計劃的費用,例如在老年人外出散步時,提供保護以及社區巡邏。

另外1,000萬美元將捐給反仇亞國家報告中心,自去年3月以來,該中心已記錄了6,600多份因為疫情而歧視的亞裔報告,其中40%發生在加州,除了收集數據外,該組織還研究仇亞行為對女性和老年人等弱勢群體的影響。

據悉,該提案的早期版本,包括額外的3000萬美元用於建立仇恨犯罪熱線,增加口譯團隊,幫助那些說英語有困難的人瀏覽公共資源,以及設立一個獨立辦公室,以解決國家機構中的結構性種族主義問題,但這些舉措未包括在最終預算投票中,但很大程度上將與後續法案一起獲得批准。

此前,許多亞裔父母一直不敢送孩子回學校,現在亞太裔平等預算撥款2,000萬美元,用於解決學校安全問題,其中一半的撥款將資助一項心理恢復的司法計劃,亞太裔學生和教職員工可以在該計劃中討論仇恨和被攻擊的個人經歷。

另外500萬美元將用於一個同伴社交網絡,以解決兒童和青少年的欺凌和心理健康問題。

