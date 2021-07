國民黨副秘書長柯志恩訪舊金山華埠分析台灣政情（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

自從疫情以來,灣區就極少有海外的政治人物來訪,國民黨副秘書長柯志恩上周末到訪舊金山華埠,向支持者分析台灣政情。

柯志恩周末期間到訪灣區,並就台灣目前的政局做出演講。

柯志恩首先談到現在台灣民眾最關切的問題。

柯志恩說:「我們沒有辦法想像在去年這個時候,當台灣還非常自豪地告訴大家,我們是整個防疫的前段班,我們是優等生,而在此時此刻,我站在這個地方的時候,整個的情勢完全一面倒,我們從資優班變成了放牛班。」

柯志恩透露,趁著這趟美國行,她也打了疫苗,由於台灣仍處於三級警戒,原定在7月登場的國民黨黨主席選舉也無法舉辦,要等到疫情降為二級以下才能恢復。

柯志恩說:「應該是黨主席和黨代表選舉,會是在9月底到10月初,那是不是會再提前,我們可能會在下禮拜(本星期)就會做最後的一個通告。」

同樣因為疫情而延後到12月才舉辦的公投,當中有反萊豬的提案。

柯志恩說:「國民黨的立場絕對是親美、和日、友中,絕對不是任何跟美國抗衡,我們會支持美國的豬肉,美國的牛肉,但是我們只是不支持含有萊克多巴胺的豬肉,這事我們要講清楚。」

在兩岸方面,柯志恩強調,國民黨路線就是在中華民國憲法之下往前走,對於中國武統台灣問題,柯志恩也做出回應。

柯志恩說:「如果有一些的擦槍走火,我們不願意看到,但是堅持民主自由,中華民國憲法,這是國民黨的底線。」

柯志恩上周六還分別前往舊金山華埠的秉公堂,以及致公總堂拜會,她在本周六17日中午,應北加州華僑協會之邀,在狀元樓餐廳演講,『從疫情下的民進黨執政看2022的選舉』,活動對外界開放,詳請可洽華僑協會。

