國民黨副秘書長柯志恩訪舊金山華埠分析台灣政情（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

自從疫情以來，灣區就極少有海外的政治人物來訪，國民黨副秘書長柯志恩上周末到訪舊金山華埠，向支持者分析台灣政情。

柯志恩周末期間到訪灣區，並就台灣目前的政局做出演講。

柯志恩首先談到現在台灣民眾最關切的問題。

柯志恩說：「我們沒有辦法想像在去年這個時候，當台灣還非常自豪地告訴大家，我們是整個防疫的前段班，我們是優等生，而在此時此刻，我站在這個地方的時候，整個的情勢完全一面倒，我們從資優班變成了放牛班。」

柯志恩透露，趁著這趟美國行，她也打了疫苗，由於台灣仍處於三級警戒，原定在7月登場的國民黨黨主席選舉也無法舉辦，要等到疫情降為二級以下才能恢復。

柯志恩說：「應該是黨主席和黨代表選舉，會是在9月底到10月初，那是不是會再提前，我們可能會在下禮拜（本星期）就會做最後的一個通告。」

同樣因為疫情而延後到12月才舉辦的公投，當中有反萊豬的提案。

柯志恩說：「國民黨的立場絕對是親美、和日、友中，絕對不是任何跟美國抗衡，我們會支持美國的豬肉，美國的牛肉，但是我們只是不支持含有萊克多巴胺的豬肉，這事我們要講清楚。」

在兩岸方面，柯志恩強調，國民黨路線就是在中華民國憲法之下往前走，對於中國武統台灣問題，柯志恩也做出回應。

柯志恩說：「如果有一些的擦槍走火，我們不願意看到，但是堅持民主自由，中華民國憲法，這是國民黨的底線。」

柯志恩上周六還分別前往舊金山華埠的秉公堂，以及致公總堂拜會，她在本周六17日中午，應北加州華僑協會之邀，在狀元樓餐廳演講，『從疫情下的民進黨執政看2022的選舉』，活動對外界開放，詳請可洽華僑協會。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。