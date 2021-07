【KTSF】

聯邦參議院周二確認加州勞工局長蘇維思(Julie Su)擔任聯邦勞工部副部長。

51歲的蘇維思父母均來自台灣,她畢業於哈佛大學法學院,曾在洛杉磯亞美公義中心擔任法律訴訟總監超過15年,2019年由加州州長紐森任命為勞工局長,管轄範圍包括就業發展局(EDD)。

紐森周二發表聲明,為她出任勞工部副部長表示祝賀,並肯定她在多方面表現傑出,感謝她為加州所做的貢獻。

蘇維思將是第二位出任聯邦勞工部高官的台灣移民後代,台北出生的趙小蘭,在布希政府擔任8年勞工部長,之後她在特朗普政府擔任運輸部長。

