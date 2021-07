舊金山Irving街建可負擔房屋計劃 買地貸款是否獲批周三揭曉（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區Irving街興建可負擔房屋的計劃引起不少爭議,市參議會預算及財務委員會周三將決定是否批准買地的貸款,有社區領袖周二呼籲市參議會支持這項可負擔房屋計劃。

計劃中的可負擔房屋位於Irving街2550號,在新世界超級市場對面,目前是警察工會的物業,非牟利機構TNDC計劃在這裡興建7層高的百分百可負擔房屋,約100個住宅單位,對象是市內中低收入家庭,Shunyi Zhang住在日落區。

Zhang說:「房屋租金很貴,佔了我們收入的大半,有時候我們看醫生需要付藥費,所以生活比較緊張。」

亞太裔社區聯會做的調查顯示,舊金山約有3成低收入的亞太裔人士居住在市內西邊地區包括日落區,但缺乏可負擔房屋。

前舊金山市參事湯凱蒂(Katy Tang)說:「家庭沒有機會入住可負擔房屋,在西邊地區,因為我們沒有在西邊興建房屋,不足夠。」

不過有不少日落區居民反對在這裡興建7層高的可負擔房屋,因為計劃只提供11個停車位,反對人士擔心,可負擔房屋計劃會進一步令交通更擠塞,更難找停車位,他們提出將樓宇由7層減少至4層。

安老自助處行政總裁鍾月娟表示,1990年,安老計劃在華埠興建7層高的長者公寓時,也遇到同樣的反對聲音。

鍾月娟說:「到了最後,我們符合他們90%的條件,但最後他們說,不如你們建4層而不是7層,即是70個單位減少到35個單位,當時我們的長者和董事說,不可以,因為我們的目標是盡量用那塊地,興建最多的單位給長者。」

華協中心行政主任楊重賢本身是日落區居民,住在Irving街附近,他表示,大部分居住在可負擔房屋的人士,都乘搭公共交通工具。

楊重賢說:「我很明白居民擔心塞車問題,然而基於我們的經驗,絕大部分可負擔房屋居民依賴公共交通工具,他們不開車,而且這個地點公共交通很方便。」

市參議會屬下的預算及財務委員會,周三將決定是否同意批出約1400萬元貸款,讓TNDC非牟利機構購買這塊地,以及開始重建計劃,目標是2025年建成可負擔房屋。

