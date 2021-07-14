舊金山Irving街建可負擔房屋計劃 買地貸款是否獲批周三揭曉（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區Irving街興建可負擔房屋的計劃引起不少爭議，市參議會預算及財務委員會周三將決定是否批准買地的貸款，有社區領袖周二呼籲市參議會支持這項可負擔房屋計劃。

計劃中的可負擔房屋位於Irving街2550號，在新世界超級市場對面，目前是警察工會的物業，非牟利機構TNDC計劃在這裡興建7層高的百分百可負擔房屋，約100個住宅單位，對象是市內中低收入家庭，Shunyi Zhang住在日落區。

Zhang說：「房屋租金很貴，佔了我們收入的大半，有時候我們看醫生需要付藥費，所以生活比較緊張。」

亞太裔社區聯會做的調查顯示，舊金山約有3成低收入的亞太裔人士居住在市內西邊地區包括日落區，但缺乏可負擔房屋。

前舊金山市參事湯凱蒂（Katy Tang）說：「家庭沒有機會入住可負擔房屋，在西邊地區，因為我們沒有在西邊興建房屋，不足夠。」

不過有不少日落區居民反對在這裡興建7層高的可負擔房屋，因為計劃只提供11個停車位，反對人士擔心，可負擔房屋計劃會進一步令交通更擠塞，更難找停車位，他們提出將樓宇由7層減少至4層。

安老自助處行政總裁鍾月娟表示，1990年，安老計劃在華埠興建7層高的長者公寓時，也遇到同樣的反對聲音。

鍾月娟說：「到了最後，我們符合他們90%的條件，但最後他們說，不如你們建4層而不是7層，即是70個單位減少到35個單位，當時我們的長者和董事說，不可以，因為我們的目標是盡量用那塊地，興建最多的單位給長者。」

華協中心行政主任楊重賢本身是日落區居民，住在Irving街附近，他表示，大部分居住在可負擔房屋的人士，都乘搭公共交通工具。

楊重賢說：「我很明白居民擔心塞車問題，然而基於我們的經驗，絕大部分可負擔房屋居民依賴公共交通工具，他們不開車，而且這個地點公共交通很方便。」

市參議會屬下的預算及財務委員會，周三將決定是否同意批出約1400萬元貸款，讓TNDC非牟利機構購買這塊地，以及開始重建計劃，目標是2025年建成可負擔房屋。

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